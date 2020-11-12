百善孝為先？小五弟「神回3字」婉拒　心聲曝光逗樂網：上行下效

▲國語習作以「百善孝為先」來出題。（圖／原PO授權使用，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

記者曾筠淇／綜合報導

「 萬惡淫為首，百善孝為先」可說是相當經典的一句俗語，許多老師也會這樣教導學生。這名爸爸發文苦笑，「我記得我不是這樣教你啊！」他先前收到安親班老師所傳的照片，發現兒子在國語習作一題針對「百善孝為先」所出的題目上，用「我很忙」3個字聊表心聲，讓他看了哭笑不得。

這名爸爸在「爆怨2公社」上分享照片，從畫面可以發現，國語習作這道題目為「『百善孝為先』，你是否可以將愛傳給長輩？」題目選項有兩個，分別為「可以」和「有困難」，且不管選擇哪一個，孩童都必須寫出原因。

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▲兒子以「我很忙」婉拒。（圖／原PO授權使用，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

爸爸無奈表示，「安親班老師傳這張照片給我，說麻煩我再跟孩子『懇談』一下。」原來，小五的兒子在這道題目選擇了「有困難」的選項，原因則以「我很忙」3字帶過。爸爸看到兒子的回答後感到哭笑不得，也忍不住直呼，「你到底多忙？是有比你老爸還忙逆？」

貼文一出，網友紛紛留言笑稱，「人家以後要做大事業的捏」、「誠實的孩子」、「要體諒你兒子，他真的很忙」、「忙著被修理」、「我笑到飆淚」、「我要寫作業、讀書還要玩，你覺得我有時間嗎」、「上行下效，老子是小子的樣」、「公子有交女友了嗎」、「你是不是常跟他說『我很忙』」、「你不要讓他上安親班，他就會很有時間好好的孝順您了」。