爆米花燒焦！超商妹淚眼汪汪：我賠你　夫妻「暖心1舉動」網讚爆

▲原PO到超商替老公買爆米花。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

一名女網友日前到超商替老公買爆米花，結完帳後請店員幫忙微波，疑似因為操作錯誤，微波爐冒出黑煙，爆米花也燒焦了，店員妹妹用著淚眼汪汪的表情向她表示抱歉「我賠給妳」，這一幕讓她看了心疼不已，還唸了一下老公，「吃什麼爆米花，你差點嚇壞店員妹妹！」

原PO在臉書「爆怨2公社」發文，因為老公突然想吃爆米花，兩人便到超商購買，並當場請店員幫忙微波。店員將爆米花放入微波爐後「按7」，疑似因為操作錯誤，微波爐冒出大煙，店員妹妹嚇壞，打開微波爐後發現爆米花燒焦，眼眶瞬間泛紅向原PO表示，「不好意思，可以再拿一包給我嗎？它焦了，我賠給妳」。

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▲店員妹妹疑似操作錯誤，導致微波爐冒煙。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

在超商外等待的老公得知此事情後詢問，「她要自己賠錢嗎？妳再叫她算進去」。原PO便拿了一盒巧克力到櫃檯結帳，並請店員將爆米花的錢加進去，但是店員表示不用，後來在原PO堅持之下，店員妹妹還是有將爆米花的錢收下。事後，原PO對著老公唸了幾句，「吃什麼爆米花，店員妹妹的眼眶都紅了，一副要哭了，你差點嚇壞她」。

貼文一出後，許多網友大讚夫妻倆的貼心舉動，也有許多人分享「爆米花燒焦」的故事，「曾經微波爆米花燒焦，煙大到消防警報一直響，還好消防車沒來」、「我之前也遇過店員幫我微波爆米花，結果微波到操輝搭，整間超商全都是操輝搭的味道」、「在微波時我沒盯著看，店員把焦掉的直接給我，我回家才發現根本不能吃」。

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