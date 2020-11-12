反萊豬！藍揭「瘦肉精屠宰場」真相　綠怒槓假訊息、撕裂社會

記者蔡文鈴／綜合報導

蔡政府宣布明年元旦起開放進口含萊克多巴胺（瘦肉精）美豬、美牛，國民黨強力把關，也在臉書公布豬隻食用瘦肉精後「四肢顫抖、情緒激動」影片，畫面相當驚悚。然而，民進黨及農委會怒斥影片作假，內容完全未提到豬隻使用瘦肉精等議題，而國民黨也不甘示弱回擊，影片中提到的豬隻屠宰場，就是使用瘦肉精的屠宰場，要民進黨別再封鎖消息恐嚇人民。

國民黨臉書10日揭露一段約20秒的影片，並寫下「這是瘦肉精豬隻的屠宰場，瘦肉精強烈的副作用讓豬隻飽受折磨，包含呼吸加快、肌肉顫抖，甚至因為熱衰竭而倒下」，強力抨擊這種不人道的飼養方式，豬不能吃，人更不能吃。

▲豬隻使用萊克多巴胺產生副作用影響影片。（圖／記者翻攝自國民黨臉書）



對於國民黨的指控，陳吉仲11日受訪表示，影片是不實消息，而防檢局也在同日下午發聲明指出，該影片原始來源是美國動物組織（Animal Outlook）用於探討該國豬隻屠宰流程，內容完全未提到豬隻使用瘦肉精等議題。

防檢局強調，「豬隻四肢顫抖、情緒激動」影片涉及將原始影片自行搭配不實的文字與旁白，導向與豬隻使用瘦肉精有關，已涉及誤導社會大眾，並造成社會恐慌，已請警調單位偵辦。

民進黨也透過臉書批評國民黨，唯恐天下不亂，公然散播假訊息，製造恐懼，撕裂社會，企圖破壞台美關係，要求國民黨主席江啟臣道歉，並下架影片。

針對陳吉仲指控影片造假，國民黨表示，影片是由動物展望組織(Animal Outlook)在2015年底所發布。並強調，瘦肉精對豬隻存在副作用，是經過科學實證的事實：包括美國農業部（USDA）贊助普度大學（Purdue University）的研究顯示，餵食瘦肉精的肉豬，大腦化學作用會產生變化，攻擊性增加，更容易去咬、追逐同伴。

▲農委會主委陳吉仲。（資料照／記者屠惠剛攝）



不過，國民黨政策會專員、前青年團長呂謦煒則在臉書指出，影片敘述提及這家屠宰場，就是美國明尼蘇達州的「Quality Pork Processors」，一直都在使用瘦肉精，而瘦肉精對豬隻存在副作用，則是美國FDA與農業部等單位都認證過的事實。

呂謦煒表示，中國大陸自2014年起禁止含有萊克多巴胺的美國豬肉進口，其中就包括出自這家「Quality Pork Processors」的豬肉，即使2015年開放了部分經認證沒含有萊克多巴胺的美國豬肉，卻也還是沒開放出自這家「Quality Pork Processors」的豬肉，也就是說，這家「Quality Pork Processors」始終堅持使用瘦肉精。

國民黨強調，公布之影片所提及豬隻餵食萊克多巴胺副作用，都是有憑有據的真相，若防檢局認為是假消息，請用專業告訴民眾，影片中哪一個畫面、哪一個旁白是假消息，痛批「世界上只有獨裁政府才會封鎖消息，不讓人民知道真相！」

藍綠雙方針對瘦肉精議題針鋒相對，立法院社會福利及衛生環境委員會等5個委員會，11日、12日聯席審查有關進口含萊克多巴胺美國豬肉的8個行政命令，國民黨團要求政府盡快赴美查廠及新增萊豬進口貨品號列，不過藍綠並未達成共識。

國民黨立委蔣萬安指出，行政命令已經在委員會討論很久，依目前審議的狀況看來，8項行政命令可於12日送出委員會，屆時委員會將安排其他專題報告，或排審食品安全衛生管理法修法草案；因為法律的位階高於行政命令，如果修法通過，行政命令就會失效，將以此把關食安。

▲國民黨籍立委蔣萬安。（資料照／記者湯興漢攝）

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