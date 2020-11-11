桃園新型減速標線登場　大園區大竹南路首先試辦

▲桃園新型減速標線登場，於大園區大竹南路首先試辦。（圖／交通局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為提升彎道行車安全提醒車輛減速行駛，桃園市政府交通局近期參考日本減速標線之樣式重新設計「山型減速標線」，並在大園區大竹南路「L」型彎道進行試辦，希望利用地面標線之改變造成車速行進之視覺效果，能迫使用路人自主減速以提升道路安全。



交通局11日表示，「山型減速標線」為黃色箭頭搭配白色路側型減速標誌記，設置於彎道處與近彎道前後約50公尺範圍，分別採沿線間隔4公尺設1組及直線段間隔10公尺1組與彎道處4公尺1組兩種設置方式進行試辦，極具高度辨識性；另材質均採防滑係數65冷塑型彩色止滑塗料，具有抗滑功能，能確保汽車及機車行車之安全。

▲參考日本減速標線的樣式重新設計「山型減速標線」。（圖／交通局提供）

「山型減速標線」一上路果然引起用路人注目，雖有人笑稱像馬力歐賽車跑道，但是交通局表示，「山型減速標線」在車道兩側增設路側型減速標記，能使駕駛在視覺上感受路幅縮減，且突然出現之黃色箭頭已經提前警告前方路況特殊，駕駛人須提高其警覺性並減速，經現場實際量測行車速度，平均車速自65km/hr降至50km/hr；此外利用箭頭標線也能促使駕駛人沿著箭頭中心依循前進，有效預防偏離車道而引起之事故。

除大園區大竹南路彎道處首先進行試辦外，蘆竹區山腳國小（蘆竹區南山北路一段）前彎道也即將加入，未來將視實施成效滾動式檢討調整設置間距並推動至桃園市其他彎道道路，改善行車安全。

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