駕駛人請注意！　林口交流道科技執法11月2日正式上路

▲未保持路口淨空違規車輛。（圖／交通局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市交通局指出，國道一號林口交流道41A北上匝道路口，尖離峰時段車流量大，長年都有違規行為造成壅塞、安全問題，經該局建置科技執法設備，進行為期7個多月的宣導後，平均每月違規數量由1100件下降至940件，成效顯著，市警局將於11月2日正式執法，以解決該路口壅塞、安全問題。

▲未依標線行駛違規車輛。（圖／交通局提供）

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交通局長劉慶豐強調，執法的目的不在於開罰，希望科技執法能改變駕駛人違規行為，減少交通事故、提升交通安全，呼籲用路人確實依號誌燈號、標誌牌面、車道行駛及保持路口淨空，「把路人當家人，讓路人家人都心安」共同創造友善的交通安全環境。

▲宣導牌面。（圖／交通局提供）

交通局表示，龜山區文化一路與龜山一路口，因位於林口交流道41A北上匝道入口，每日車流量大，常有駕駛人為了搶快，不依車道指向線及號誌燈號行駛，或車輛占用路口未保持路口淨空，此等違規行為不但影響交通順暢也易造成事故。交通局於今年3月10日在路口設置警示標誌牌面、劃設黃網線，提醒駕駛人依號誌及標誌行駛及勿占用路口，並建置科技執法設備，透過影像AI辨識系統，24小時自動偵測違規，以改善違規情形並減少員警、義交人力。

交通局致力改善林口交流道周邊道路壅塞、安全情形，另於龜山區文化一路與復興一路口建置科技執法設備，偵測「未依標線行駛」及「未保持路口淨空」兩項違規情形，並於今年9月15日開始宣導，預計今年底前完成系統測試，驗收後由警察局公告進行取締。

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