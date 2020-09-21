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改善塞車苦！桃市府規劃三處高速公路計畫　打通青埔任督二脈

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▲桃市府規劃三處高速公路計畫，打通青埔任督二脈。（圖／交通局提供）

▲交通局局長劉慶豐(右)指出，桃市府規劃三處高速公路計畫，解決青埔塞車苦。（圖／翻攝市議會網路）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府交通局局長劉慶豐21日指出，市府近年來，於青埔地區投入大量公共建設，青埔地區的人口快速成長，聯外交通需求也日益增加，因此，市府與高公局聯手，規劃三處高速公路計畫，打通青埔任督二脈，除了便利青埔地區民眾外，更可讓其他地區民眾快速地進入青埔，一同看見青埔的快速發展。

劉慶豐說，市府與高公局聯手，在進出青埔規劃三處高速公路計畫，分別有「國道1號增設中豐交流道計畫」位於國道1號主線與五楊高架平面交織段（中壢轉接道），新增北入匝道、南出匝道及南出環道，服務五楊高架路段上下匝道的車流，其建設計畫於今年8月3日獲行政院核定，計畫經費12.69億元由國道基金全額支應，高公局已完成2場興辦事業計畫公聽會，刻正進行規劃設計、都市計畫變更與環境差異分析程序，完成後即可開工，市府亦會積極協助交通部辦理各項作業，可有效縮短計畫時程，預計2025年完工。

▲桃市府規劃三處高速公路計畫，打通青埔任督二脈。（圖／交通局提供）

▲桃市府於青埔規劃三處高速公路計畫。（圖／交通局提供）

又，「國道2號大竹交流道改善工程（延伸跨越市道110甲）可行性研究」案，可改善原交流道匝道受中正東路號誌影響而回堵之情形，高公局已於今年7月進行初核會議，市府交通局已依高公局初核意見完成「國道2號大竹交流道改善工程（延伸跨越市道110甲）可行性研究」修正，近期將續送高公局審議。

此外，有關「國道1號內壢交流道新增匝道銜接中園路高架」案，交通局刻正研議利用既有中園路路廊高架化，或鄰近之新街溪等其他路廊新增高架道路銜接內壢交流道之可行性，其目標係新增可快速連接青埔與內壢交流道之道路系統，預計今年底可完成初步研究。

劉慶豐進一步說明，為讓青埔各區域皆有快速聯外的道路系統，市府積極推動可快速往來國道2號、國道1號五楊高架及平面之三項計畫，未來民眾不只可利用國道2號大竹交流道進出青埔，亦可利用鄰近A19之中豐北路銜接至國道1號五楊高架，更有機會由青埔中心A18地區，藉由站前西路銜接中園路高架橋進出國道1號內壢交流道。

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