1家申請、多家理賠！　11保險公司組「理賠大聯盟」7月1日上線

▲11家保險公司運用保險區塊鏈技術申請試辦「保全／理賠聯盟鏈」服務，將於7月起上路。（示意圖／pixabay）

記者紀佳妘／台北報導

在保險科技（Insurtech）浪潮下，11家保險公司攜手搭建「保全／理賠聯盟鏈」平台，將於7月1日正式上線試辦，未來保戶在1家保險公司線上辦理個人資料變更，其他家保單也可同步更新，同時也開放線上辦理健康險、傷害險的醫療理賠，提供更迅速便捷的服務。

為鼓勵保險業服務創新，金管會保險局今年3月同意新光人壽、國泰人壽、台灣人壽、南山人壽、富邦人壽、元大人壽、中國人壽、全球人壽、第一金人壽、國泰產險、富邦產險共11家保險公司運用保險區塊鏈技術，申請試辦「保全／理賠聯盟鏈」服務，從7月1日起試辦6個月。

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富邦人壽表示，以往保戶申請保全契約變更或理賠服務，若同時持有多家保險公司保單，需分別向各家公司提出申請耗時又費力，現在保戶只要更動保單地址、電話、電子郵件等個人資料，或是辦理醫療險理賠，只要民眾有申辦「保全／理賠聯盟鏈」服務，未來只要在一家保險公司申請變更，其他參與試辦的保險公司就會自動更新資料。

此舉不僅能縮短保險公司的作業時間，也為保戶免去舟車勞頓，透由電子化服務更能有效節省紙張浪費，響應節能減碳展現綠色永續的社會責任，為業者、保戶、環境創造三贏局面。

富邦人壽指出，這次參與「保全/理賠聯盟鏈」試辦作業，保全服務無申辦條件限制，理賠服務則需年滿20歲的保戶，且受益人須為本人的帳戶，但為展現說明之責，保戶必須透過業務員協助申辦此服務，若已具備交易會員資格的保戶則可自行透過「手機e方便」APP申辦。

至於理賠險種範圍，保險局官員說，保戶可在線上辦理健康險、傷害險的醫療理賠，但旅平險、團險的醫療理賠則除外。