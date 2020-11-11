米蘭今天不血拚義剪做愛心　前進11個弱勢機構義剪

▲第二屆米蘭雙11義剪，米蘭時尚髮型設計師們，前進11個單位，幫助逾400位長輩、孩童義剪。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

新冠肺炎疫情爆發，帶動線上購物商機蓬躍進，電商平台抓緊民眾愈不出門愈要購物心態，11月起就醞釀令人遮眼血拚的活動，第二屆米蘭雙11義剪，米蘭時尚髮型設計師們，延續放下手機血拼、拿起剪刀義剪的熱血，動員111位夥伴前進11個單位，幫助逾400位長輩、孩童義剪。

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米蘭時尚髮型總裁許漢宗說，每年雙11都將訂為公司義剪活動日，希望盼能拋磚引玉，讓社會更有溫度與關懷！

許漢宗表示，去年首發的雙11義剪活動，讓設計師們都深刻體悟與其拿手機刷卡購物，付出一技之長的奉獻，從長輩、孩童的笑顏，獲得的滿足感更勝一切，相較於這一天被定義為購物，未來每年都將把雙11這一天，訂為全團隊的「義剪日」，公司都會帶著夥伴出門義剪。許漢宗強調，平日公司內就不斷分享「付出與惜福感恩」企業文化，相對年輕世代夥伴來說，與其老生常談，透過結合時事特殊議題身體力行，更能讓夥伴明白惜福感恩意義，因此，決定將此結合企業文化加深加廣地推廣，期許為社會帶來更多光明面的溫暖。

今年的雙11義剪別具意義；許漢宗提到，年初疫情爆發後，許多單位因應防疫，不敢舉辦義剪活動，而是由單位內服務人員自行為院生修剪，因為技術不專業，大家可以說相當克難，好不容易台灣疫情持續穩定，也開放業者走進機構服務，對於這些機構而言，迎來專業團隊協助，是相當值得開心的一件事。「大家盼著你們來剪頭髮，盼了好久」，機構的一席話，讓設計師們深感自己付出的可貴，許漢宗也叮囑夥伴，務必落實戴口罩與消毒等措施。

此次11月11日義剪單位，從北至南包含台南佳里區華仁日照中心、七股區日間照護中心、佳里興日照中心、瑞復安南中心、瑞復益智中心、長泰教養院本院與新市分院、明興老人養護中心、森川老人長期照顧中心、高雄岡山區真善美養護家園、高雄前金區仙人掌社區復健坊，共11個單位估計服務超過400位長輩與孩童。

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