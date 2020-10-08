育幼院童很有型！愛妮雅捐助　環科大時尚系弱勢生幫院童義剪

▲環球科技大學時尚造型設計系以「幼想剪妮」為主題，結合愛妮雅化妝品集團，以經費捐助購買義剪材料及弱勢學生工讀金。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

環球科技大學時尚造型設計系以「幼想剪妮」為主題，結合愛妮雅化妝品集團，以經費捐助購買義剪材料及弱勢學生工讀金，配合育幼院每個月的剪髮時間，讓育幼院裡的大小朋友變換出可愛的新髮型，保持健康朝氣的個人形象，也讓小朋友們感受到社會的關懷。

環球科大時尚造型設計系自創立十多年以來，每學期固定到在地養護中心及安養院做義剪服務，至今成為全系的優良傳統。此次環球科大時尚系結合愛妮雅化妝品集團的企業贊助，擴大對在地弱勢團體的服務，將愛心延伸至雲林縣的一心育幼院、長愛家園育幼院的小朋友，以定時定次的義剪活動，同時發揮愛心支持公益。

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在環球科大時尚系主任莊雯如的號召下，邀請系上弱勢學生，利用社團活動時間，以自身所學的專業技術，服務育幼院小朋友。部分同學以服務安養院長輩的經驗和育幼院小朋友相比，感覺更有挑戰性。此次利用育幼院國小、國中、高中的孩子回到院內和盥洗時間之間的短暫空檔，進行義剪。因為小朋友對外型都有更多的想法和自己喜歡的髮型，要在短暫的時間中完成二十多位小朋友的需求，也讓大學生們體驗到不同的義剪經驗。

愛妮雅化妝品集團總裁陳威中表示，今年因為新冠肺炎病毒疫情，以致許多活動或部分景氣受到影響，感謝環球科大時尚系全體師生鼎力相助，集團的善心，讓這群有愛心又努力學習的學生獲得更多支持，也期許時尚造型設計系可以將專業發揮在更多的社會服務上，共同為弱勢關懷付諸己力。

▲配合育幼院每個月的剪髮時間，讓育幼院裡的大小朋友變換出可愛的新髮型，保持健康朝氣的個人形象，也讓小朋友們感受到社會的關懷。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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