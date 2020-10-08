　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

育幼院童很有型！愛妮雅捐助　環科大時尚系弱勢生幫院童義剪

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲環球科技大學時尚造型設計系以「幼想剪妮」為主題，結合愛妮雅化妝品集團，以經費捐助購買義剪材料及弱勢學生工讀金。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲環球科技大學時尚造型設計系以「幼想剪妮」為主題，結合愛妮雅化妝品集團，以經費捐助購買義剪材料及弱勢學生工讀金。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

環球科技大學時尚造型設計系以「幼想剪妮」為主題，結合愛妮雅化妝品集團，以經費捐助購買義剪材料及弱勢學生工讀金，配合育幼院每個月的剪髮時間，讓育幼院裡的大小朋友變換出可愛的新髮型，保持健康朝氣的個人形象，也讓小朋友們感受到社會的關懷。

環球科大時尚造型設計系自創立十多年以來，每學期固定到在地養護中心及安養院做義剪服務，至今成為全系的優良傳統。此次環球科大時尚系結合愛妮雅化妝品集團的企業贊助，擴大對在地弱勢團體的服務，將愛心延伸至雲林縣的一心育幼院、長愛家園育幼院的小朋友，以定時定次的義剪活動，同時發揮愛心支持公益。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在環球科大時尚系主任莊雯如的號召下，邀請系上弱勢學生，利用社團活動時間，以自身所學的專業技術，服務育幼院小朋友。部分同學以服務安養院長輩的經驗和育幼院小朋友相比，感覺更有挑戰性。此次利用育幼院國小、國中、高中的孩子回到院內和盥洗時間之間的短暫空檔，進行義剪。因為小朋友對外型都有更多的想法和自己喜歡的髮型，要在短暫的時間中完成二十多位小朋友的需求，也讓大學生們體驗到不同的義剪經驗。

愛妮雅化妝品集團總裁陳威中表示，今年因為新冠肺炎病毒疫情，以致許多活動或部分景氣受到影響，感謝環球科大時尚系全體師生鼎力相助，集團的善心，讓這群有愛心又努力學習的學生獲得更多支持，也期許時尚造型設計系可以將專業發揮在更多的社會服務上，共同為弱勢關懷付諸己力。

▲環球科技大學時尚造型設計系以「幼想剪妮」為主題，結合愛妮雅化妝品集團，以經費捐助購買義剪材料及弱勢學生工讀金。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲配合育幼院每個月的剪髮時間，讓育幼院裡的大小朋友變換出可愛的新髮型，保持健康朝氣的個人形象，也讓小朋友們感受到社會的關懷。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 


►平均一瓶只要544，非常划算

【其他新聞】

►雲林二監掌中劇偶戲節公演　貪財10階順口溜活潑掌偶獲滿堂彩

►「嬉螺Dream」夢幻樂園！雙十連假登場...熱汽球七彩風車譜浪漫

►雲林雙十農機展！雷射驅鳥自動跟隨採收車...AI智慧農業連展3天

►全台水情不穩！雲林民生用水無虞　淨水場：有水當思無水之苦

ET快訊
快訊／剁媽媽頭丟窗外！桃園逆子將出獄　高院急開庭結果出爐
少女被3男輪流性侵　台南警方回應了
快訊／台北馬偕公費流感疫苗告急！成人中午前打完、孩童下午也沒
20歲網美拍綁架片「遭誤射爆頭」！　屍體被丟原地
旅美再+1！海盜簽下台灣潛力強投　簽約金3千多萬
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「舊鞋救命」10/9登場！　楊右任、謝祖武現身高雄熱情開講

唱秋音樂祭第10年！表演團隊不計酬勞為花蓮帶來好聲音

遏止爐碴違法填埋農地　綠委提《廢棄物清理法》修法草案

2020台灣創新技術發明競賽　嘉藥勇奪金銀獎項

特定媒體狂攻水保局花酒案　陳吉仲不爽：我不看，他們報導不實

病人送急診「聯絡不到家屬」！護理師教設定醫療卡：鎖定也看得到

國慶連假出遊注意！　竹縣警公布交通疏導管制「7大重點路段」

國慶連假海象不佳⋯「停航」資訊看這裡！10航線可載20萬人次

梅蘭竹菊成題材！古典詩詞郵票10/14發行　有王安石、杜牧絕句

提升身障謀職力！勞動部雲嘉南分署推成長團...學員上課獲錄取

吳宗憲回歸《玩很大》黃隊隊長！　喊話小鬼「幫你扛一下」…KID：鬼哥我愛你

雨天能去哪？玩翻複合型遊樂場 保齡球、唱歌5小時玩到飽231元

慘！海關懷疑「8千元保齡球」藏毒　暴力鑽2洞...他怒：查驗沒通知我

澎恰恰為還債：任何通告我都願意！　靠汪建民牽線借錢「他與180萬詐騙無關」

林口流浪狗群圍攻...咬死無助貓　他聽叫聲已太遲：那數量不敢趕

超商店員私吞6萬元包裹被逮！　 阿公心疼：交到壞朋友走上歪路

流浪汪「想要有個家」每天等門 收編後躺爸懷裡變身撒嬌狂魔！

賈靜雯約好「用我們的方式思念黃鴻升」　追思會修杰楷落淚..心疼：放在他很心裡面的

147cm美腿女孩機車上無助搖晃 雙腳踩不到地「釋放中柱」好辛苦

療癒！掏耳初體驗挖出「蠶寶寶」她享受洗眼睛、清耳洞爽到睡著

「舊鞋救命」10/9登場！　楊右任、謝祖武現身高雄熱情開講

唱秋音樂祭第10年！表演團隊不計酬勞為花蓮帶來好聲音

遏止爐碴違法填埋農地　綠委提《廢棄物清理法》修法草案

2020台灣創新技術發明競賽　嘉藥勇奪金銀獎項

特定媒體狂攻水保局花酒案　陳吉仲不爽：我不看，他們報導不實

病人送急診「聯絡不到家屬」！護理師教設定醫療卡：鎖定也看得到

國慶連假出遊注意！　竹縣警公布交通疏導管制「7大重點路段」

國慶連假海象不佳⋯「停航」資訊看這裡！10航線可載20萬人次

梅蘭竹菊成題材！古典詩詞郵票10/14發行　有王安石、杜牧絕句

提升身障謀職力！勞動部雲嘉南分署推成長團...學員上課獲錄取

疫情嚴峻油價波動　專家預估下周汽油有望調降「加油再等等！」

汪小菲自首認做了「大S不喜歡的事」！　結婚10年告白：還是沒忍住

蘭嶼停航兩天！今恢復船班…千名遊客塞爆港口嗨喊：終於可以回家

資深控衛卓吉奇G5恐難回歸　熱火少了他根本沒機會奪冠？

竟有人一次打包35條！木瓜霜大特價125元　乾燥、破皮都能用，CP值破表

「我很羨慕原住民！」　陳玉珍：每次我說不是台灣人時就很多人批評

金髮男搭機脫鞋被制止惱羞！　舉「白起司」伸到隔壁：給你聞

美選辯論再提「川普和平轉移政權」　彭斯避談：我們會贏

小孩狂頂嘴怎辦？　嚴立婷「打破專家說法」育兒原則被推爆：媽媽容易嗎

減肥不用餓肚子！醫授「出＞進」公式…吃飯順序是重點

逆天正妹遭「超派」奈良鹿圍咬 落難神情網秒懂：裙子有仙貝味

生活熱門新聞

機車晃52秒爆熱議！美腿小隻女現身

3男搶付飲料錢「全場尷尬」！外送員：真悲哀

白紗重機妹「雪乳過彎」爆紅　學霸身分曝光

超過10分未取餐！外送員「餐點送遊民」她公審

國慶日運勢大爆發　「4生肖」財運旺上天

SWAG點7下闖入「廠商模式」觀賞5分鐘精華影片

麥當勞哆啦A夢抱枕秒殺　網：記憶吐司沒了

快訊／台大醫院：公費成人流感疫苗已用罄

櫃姐訂飲料「逼裝客人買星巴克」　外送哥氣炸

女友經痛幫買紅豆湯！「1舉動」被敢出家門

快訊／手機App突跳「震度6級」地震警報！官方回應了

雲林雙十農機展！雷射驅鳥自動跟隨採收車吸睛

高雄最難開在這！　運將曝慘況：比考駕照還難

國慶連假桃園以北有雨微涼　新竹以南微熱

更多熱門

相關新聞

環球科大企管系「亮度偵測與應用裝置」獲發明獎

環球科大企管系「亮度偵測與應用裝置」獲發明獎

環球科技大學企業管理系菁英團隊以「亮度偵測與應用裝置」系統創新作品，參加2020第十六屆烏克蘭國際發明展暨競賽榮獲銀牌，企管菁英團隊歷經三階段培訓，包含學習APP程式設計技術、創意思考發想及提案與實作等過程，產品運作原理是應用智慧手機的亮度感應器，透過APP系統來控制不同裝置以提升效益。

許文志博士專論出版　地域產業OTOP的未來

許文志博士專論出版　地域產業OTOP的未來

弘光科大義剪200隻毛小孩

弘光科大義剪200隻毛小孩

環球科大與雲林復健青年協進會　共築慈愛「身展台」

環球科大與雲林復健青年協進會　共築慈愛「身展台」

產學協力推棒球運動　志豪公司贊助環科球隊

產學協力推棒球運動　志豪公司贊助環科球隊

關鍵字：

環球科技大學愛妮雅化妝品集團義剪工讀育幼院

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金曲獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

館長案嫌手機遭破解！傳收千萬行兇

快刪！16種App「藏惡意軟體」　偷扣錢、盜取個資

張景嵐戀愛不瞞了！曝和阮經天真實關係

機車晃52秒爆熱議！美腿小隻女現身

只買3檔股票每年息收200萬　他笑：笨蛋很容易當達人

路邊搭到「450萬特斯拉小黃」…駕駛現身了！

快訊／館長案破案曙光！竹聯寶和會要角到案

控3男撿屍台南少女　她超硬背景曝

醫生娘裝針孔抓猴　意外揭名醫老公是惡狼

弟養1個月！摺耳貓→立耳腫成球

3男搶付飲料錢「全場尷尬」！外送員：真悲哀

館長槍手所屬幫派遭抄家　警嗆：都不准跑

《玩很大》行前通知留小鬼名字

20歲網美拍綁架片「遭誤殺爆頭慘死」！屍體被丟原地

小鬼追思會「驚見白霧」在張立東頭上！

更多

最夯影音

更多
吳宗憲回歸《玩很大》黃隊隊長！　喊話小鬼「幫你扛一下」…KID：鬼哥我愛你

吳宗憲回歸《玩很大》黃隊隊長！　喊話小鬼「幫你扛一下」…KID：鬼哥我愛你
雨天能去哪？玩翻複合型遊樂場 保齡球、唱歌5小時玩到飽231元

雨天能去哪？玩翻複合型遊樂場 保齡球、唱歌5小時玩到飽231元

慘！海關懷疑「8千元保齡球」藏毒　暴力鑽2洞...他怒：查驗沒通知我

慘！海關懷疑「8千元保齡球」藏毒　暴力鑽2洞...他怒：查驗沒通知我

澎恰恰為還債：任何通告我都願意！　靠汪建民牽線借錢「他與180萬詐騙無關」

澎恰恰為還債：任何通告我都願意！　靠汪建民牽線借錢「他與180萬詐騙無關」

林口流浪狗群圍攻...咬死無助貓　他聽叫聲已太遲：那數量不敢趕

林口流浪狗群圍攻...咬死無助貓　他聽叫聲已太遲：那數量不敢趕

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面