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愛心不分縣市！台北工商婦女會捐15萬元　助花蓮學童安心追夢

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▲▼台北市工商婦女會挹注新台幣15萬元，支持復興國小弦樂團培育計畫。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

台北市工商婦女會挹注新台幣15萬元，支持復興國小弦樂團培育計畫。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

台北市工商婦女會為支持復興國小弦樂團培育計畫，挹注新台幣15萬元予花蓮縣政府，期能幫助學童們有學習才藝的機會，找到自己的舞台。16日下午進行捐贈儀式，由縣長徐榛蔚代表接受。徐榛蔚讚佩台北市工商婦女會的善心義舉，傳遞無限可能的力量予孩童。

▲▼台北市工商婦女會挹注新台幣15萬元，支持復興國小弦樂團培育計畫。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲花蓮縣長徐榛蔚致贈感謝狀。

徐榛蔚表示，教育力對於提升國家國力可謂是重中之重，花蓮縣在教育的投資占比近預算的五成，透過教育政策推動，朝豐富學習課程，發掘孩子潛能及協助師長培育學生方向著力，積極培養具有國際視野的優秀人才。感謝台北市工商婦女會遠從台北來到花蓮，嘉惠花蓮學子，讓學校可以有更充裕的訓練費用，幫孩子創造多元展能的舞台。

▲▼台北市工商婦女會挹注新台幣15萬元，支持復興國小弦樂團培育計畫。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼復興夢想起飛弦樂團以動人的弦樂演奏傳達感恩與祝福。

台北市工商婦女會張純芳理事長表示，日前參訪花蓮縣時得知，復興國小長期以來開設多元社團，以發掘孩子的潛能，為學生營造學習才藝的機會與成功的經驗；尤其，復興弦樂團長期以來更是幫助孩子找到學習音樂的喜悅與成就。為了讓孩子有充足的師資經費，台北市工商婦女會趁甫開學之際，盡早將已募得的15萬元捐出，除幫助在校學童學習弦樂外，也希望透過寒暑假的營隊課程，延續至畢業生的學習，讓學琴不至於中斷。

▲▼台北市工商婦女會挹注新台幣15萬元，支持復興國小弦樂團培育計畫。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

復興國小校長楊琇惠表示，為了讓孩子有更多嘗試的機會，復興國小自2013年起，以募集小提琴及師資開始弦樂團創建之路，讓孩子免費學習提琴，圓學習音樂的夢想。感謝台北市工商婦女會挹注捐款，學校會珍惜並善用，希望藉由音樂的力量，陪伴與支持孩子盡情揮灑自我，開拓生命視野。

台北工商婦女會等貴賓一行人也來到復興國小，為弦樂團的孩子加油打氣，復興夢想起飛弦樂團也以動人的弦樂演奏傳達感恩與祝福。

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