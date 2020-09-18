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台中企業巨頭齊聚大家功德會　愛心爆發豪捐888萬元助學金

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▲大家功德會募款餐會。（圖／記者游瓊華攝）

▲大家功德會今天舉辦募款餐會，鮮少公開露面的金錢豹創辦人、葳格教育體系創辦人袁昶平也現身。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

大家功德會18日舉辦公益拍賣募款餐會，籌募弱勢孩子助學善款，今天總計拍賣7件藝術品，許多政商名流都齊聚一堂，但會中最大亮點莫過於鮮少公開露面的金錢豹創辦人、葳格教育體系創辦人袁昶平以及有全台最強大哥之稱、群園基金會創辦人呂崇民，還有大甲鎮瀾宮董事長顏清標等都出席，讓原本餐會預計只募款400萬元，最後竟募集888萬元，讓大家功德會理事長羅達仁直呼達成不可能的任務！

羅達仁指出，今年受新冠肺炎(COVID-19)衝擊，許多社福團體捐款收入銳減3至7成，事前也十分憂心餐會乏人問津，因為活動已因疫情延期半年，不過在志工打了近千通電話後，熱情感動會員及資助者，晚間會場愛心「爆桌」，包括餐券及藝術品拍賣，一夜共募得800萬助學基金。

▲公益團體大家功德會今天舉辦募款餐會，總共募得888萬元助學金，援助弱勢學童。（圖／記者游瓊華攝）

▲公益團體大家功德會今天舉辦募款餐會，總共募得888萬元助學金，援助弱勢學童。（圖／記者游瓊華攝）

今天包括大甲鎮瀾宮董事長顏清標、群園基金會創辦人呂崇民、葳格教育體系創辦人袁昶平、國泰世華銀行董事長郭明鑑、全拓工業董事長吳崇讓等人都出席與會。

餐會重頭戲藝術品拍賣會7件作品市價行情近200萬，主辦單位邀來藍綠立委擔任拍賣會協拍人，包括立委黃國書、立委張廖萬堅、立委莊競程、立委楊瓊瓔、立委黃秀芳、立委陳素月及前立委顏寬恒組成的愛心協拍團，都積極炒熱拍賣會氣氛，讓7件作品順利拍出，最高價為知名雕塑家蔡尉成作品「想像」，拍出200萬元，累計7件作品共拍得800萬。

▲大家功德會募款餐會。（圖／記者游瓊華攝）

▲有全台最強大哥之稱、群園基金會創辦人呂崇民（左）。（圖／記者游瓊華攝）

7件拍賣作品包括享譽國際的日本藝術家村上隆的版畫作品「圓相」、已逝台灣當代建築大師漢寶德的絕版書法作品、國際知名的台灣高級瓷器公司「法藍瓷」作品「荷樂融融」、中國江蘇宜興紫砂壺國家級工藝師謝強作品「歲寒三友」、知名藝術家黃筠茜雕塑作品「玩伴+爬高高」、油畫大師蔡玉葉作品「夢境」、知名雕塑家蔡尉成作品「想像」。

今天副總統賴清德辦公室主任陳文彬也代表賴清德出席，陳文彬表示， 2016年賴清德時任台南市長，當年發生維冠大樓倒塌事件，大家功德會立刻派員趕到台南捐贈600萬元，令賴清德相當感謝。

▲大家功德會募款餐會。（圖／記者游瓊華攝）

▲大甲鎮瀾宮董事長顏清標。（圖／記者游瓊華攝）

大家功德會執行長汪開宏說，該會除針對弱勢學童，開辦寒暑假課業輔導、品格營讀書會，補助台中、彰化國小課後照顧班，更鼓勵孩子施比受更有福，因此辦理愛心小天使服務學習，帶領弱勢學童投身公益活動。

去年起該會拓展資助對象，推出幫助有夢想、潛力孩子圓夢的「築夢學田」計畫及與中、彰、投區中小學合作的「夢想+」計畫，協助有利孩子學習的方案，計畫一期2年，去年入選「夢想+」計畫的台中中山國中棒球隊，就在今天的開場表演勇士舞。而大家功德會除強調對孩子的協助，也透過每月定時發放愛心物資、設立愛心食物冰箱及偏鄉愛心物資補給站，在台中、彰化、南投、苗栗、雲林等偏遠鄉鎮，溫飽3千戶家庭。

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