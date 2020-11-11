香港4立法院議員遭除名　中聯辦：愛國者治港是政治規矩

▲香港中聯辦。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳政錄／綜合報導

大陸第十三屆全國人大常委會會議今在北京閉幕，通過涉及香港立法會議員資格的決定，造成4位立法會議員因此失去資格。對此，香港中聯辦發表聲明稱，堅定擁護全國人大常委會決定，強調「愛國者治港是必須堅守的政治規矩。」

根據大陸全國人大常委會第二十三次會議通過《全國人民代表大會常務委員會關於香港特別行政區立法會議員資格問題的決定》。內容明定，香港立法會議員，因宣揚或者支持「港獨」主張、拒絕承認國家對香港擁有並行使主權、尋求外國或者境外勢力干預香港特別行政區事務，或者具有其他危害國家安全等行為等，一經依法認定，即時喪失立法會議員的資格。

在此決定公布後，香港派民派第六屆立法會議員，楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒、梁繼昌4人，遭港府公布即時喪失立法會議員資格。

香港中聯辦聲明稱，特區政府選舉主任在原定第七屆立法會選舉提名期間，按照香港基本法和本地法例，認定12名人士不符合「擁護中華人民共和國香港特別行政區基本法、效忠中華人民共和國香港特別行政區」的法定要求和條件，裁定其提名無效，其中就包括郭榮鏗等4人。

中聯辦指稱，根據此次全國人大常委會的決定，這4人已經喪失議員資格，當然也不能在第六屆立法會繼續履行職責期間延任。「我們堅決支持特區政府依法宣布郭榮鏗等4人喪失議員資格，支持特區政府堅定貫徹國家意志和憲法精神，切實維護特區憲制秩序。」

中聯辦還提到，鄧小平先生早就指出，「港人治港」有個界線和標準，就是必須由以愛國者為主體的港人來治理香港。強調只有堅定地落實中央對特別行政區全面管治權，始終堅持愛國者治港，「一國兩制」才能在正確的軌道上行穩致遠，香港的長期繁榮穩定才能得到根本保障。

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