中美關係緊繃「雙11賣翻天」　2600家外商品牌盼「業績回血」

▲▼天貓雙11訂單每秒高達58.3萬筆，創下紀錄。（圖／翻攝《新浪新聞》）

記者任以芳／綜合報導

大陸雙11購物節今(11日)持續進行，阿里天貓已經打破去年交易額衝破3700億人民幣，今年超2600個外國商家首次亮相。美媒《華盛頓郵報》指出，今年雙11購物節不同於往年，世界大部分地方還在飽受新冠疫情困擾，大陸成了全球唯一的主要增長引擎，各國企業指望大陸消費者幫他們「回血」。

根據陸媒觀察者網指出，大陸每年雙11銷售額水漲船高，最近幾次秒殺黑色星期五、亞馬遜會員日（Prime Day）加起來的戰績，國外商家對這個世界上最大的購物盛典興趣逐年增長，外國媒體觀察雙11也成了常態。

▲2020年天貓雙11還沒結束，已經打破去年紀錄 。（圖／翻攝天貓微博）

今年新冠病毒全球大流行，率先走出疫情的大陸轉向內需消費。在外媒眼中，雙11有另一個意義「大陸經濟復蘇的標誌。」即使中美關係生變，今年有越來越多美國商家主動加入雙11，希望給受疫情打擊的慘淡美國國內銷售額增溫。

世界各國賣家也願意主動學習大陸電商平台的玩法，大陸電商平台越來越國際化。舉例，今年超2600個外國商家首次亮相。不止是折扣，還有更多「玩法」，比如遊戲促銷、直播、預購、分期、閃購等銷售模式，外商可以自由選擇適合的策略。

該報導也引述《華盛頓郵報》10日文章，內容指出，今年雙11最大的不同，是大形勢（landscape）變了，當世界大部分地方還在飽受新冠疫情困擾時，大陸成了全球唯一的主要增長引擎。各國企業指望中國消費者幫它們「回血」部分損失的銷售額。