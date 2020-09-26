　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

竹市109學年度第1學期低收入戶學生助學金 10月1日起申請

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲新竹市低收入戶學生助學金即日起至10月25日受理申請。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市低收入戶學生助學金即日起至10月25日受理申請。（圖／新竹市政府提供）

振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市低收入戶學生助學金即日起至10月25日受理申請，設籍竹市的低收入戶學生，備齊資料至區公所申請，經審核資格符合，國小學生可領5000元、國中學生7000元、高中職1萬4000元，大專院校學生2萬元的助學金，請民眾把握時效申請，別讓權益睡著了!

為維護弱勢家庭學生的就學權益，市府藉由補助助學金的方式，減緩低收入戶家庭的經濟壓力，且審查標準並非看學業成績而是採身份資格認定，凡設籍新竹市，持有本市區公所109年度核發最新低收入戶證明書、年滿25歲（含）以下，並持續就讀於國內公私立大專院校、高中職校及本市公立國民中小學在學之低收入戶學生家庭，且沒有重讀、延修(畢)、轉系降讀者，每學期核發5,000至2萬元不等的助學金。

市府教育處也提醒，本次申請日期自109年10月1日至10月25日止，請民眾握時效於期限內到區公所辦理。另申請助學金時，應備齊公所核發之最新低收入戶證明書、國中小學生證正反面影本或在學證明，高中以上學生請檢附有蓋註冊章之學生證或註冊證明書、有效之受款人郵局存簿封面影本。

為加速申請程序，民眾可先至新竹市教育網（http://www.hc.edu.tw）表格下載—特前科—獎助學金申請處下載申請表填寫並核章。另為簡化申請流程，可由申請人在申請表中簽具同意書，委託區公所業務窗口代為查調戶籍資料，減少民眾四處奔波檢具申請資料，有需求的民眾請多加利用。

民眾若有任何申請低收入戶學生助學金之相關問題，歡迎來電洽詢市府教育處、三區區公所民政課，聯繫方式如下：東區區公所電話：03-5218231分機208、北區區公所電話：03-5152525分機230、香山區區公所電話：03-5307105分機244、本府教育處特前科電話：03-5427974。

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
金鐘獎／袁艾菲「炸出超兇半球」辣翻　黑色禮服大開深V
金鐘獎／白家綺爆乳開高衩！　挺4月肚宣布寶寶性別
金鐘獎／小薰「胸部以上全透視」！　下車一彎腰全網讚嘆
KID潛水「一條小魚停手上不走」　陪伴他全程
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

竹市109學年度第1學期低收入戶學生助學金 10月1日起申請

「優良特殊教育人員」雲林唯一獲獎　虎尾農工秘書張顥馨  

好吃又好玩！南風青創市集　927桃園新住民文化會館登場

蔡丁賢接任花蓮縣警察局長　資歷完整地緣深厚各方看好

雲林縣以安全良善交通環境為目標　保障行人安全降低交通肇事

中元普度濟眾生　府城福陽閣辦「寄普募集白米物資」捐贈活動

「滲透次元壁—臺日漫畫美學當代藝術特展」　霹靂戲偶李白首登場

宏匯廣場正式開幕！引進Sony音樂場館、VR主題樂園　打造年輕人新據點

台南學甲工業區爐碴案採樣報告出爐　環保局：嚴謹釐清事實真相

成大副校長蘇芳慶當選南科產學協會第10屆理事長　賴清德副總統祝賀

小鬼黃鴻升永別了...火化回自己星球　爸爸.妹妹.峮峮陪他走最後一程

猛男扛「100Kg發電機」爬嘉明湖　走上3公里崎嶇山路...山友跪了

《我的婆婆》鍾欣凌宣布退休交經營權給大兒子 氣走鷗貴CP...書偉大罵：老番癲！！

驚喜太可怕！落葉堆突冒出屁孩 爸嚇到腿軟倒地...兒子貼心秀秀

美駐聯大使會議中狂嗆中國大陸　陸方代表一開口爆吼：夠了沒！

工人進豪宅「搭客梯」被罰3000元 姓名攔只寫粗工...網看法兩極！

田馥甄苦練9個月..秀如何脫帽XD　走尬聊路線懵問：現在要怎麼辦

揭密包養網！Sugar baby月收8萬　Daddy多已婚、相處久了會有感情

機車長出4隻貓咪！雨天超愜意 喵皇「聽雨聲睡午覺」網被萌翻

月薪三萬上班族2年存款破千萬！ 29歲嗅得市場商機賺到「時機財」

竹市109學年度第1學期低收入戶學生助學金 10月1日起申請

「優良特殊教育人員」雲林唯一獲獎　虎尾農工秘書張顥馨  

好吃又好玩！南風青創市集　927桃園新住民文化會館登場

蔡丁賢接任花蓮縣警察局長　資歷完整地緣深厚各方看好

雲林縣以安全良善交通環境為目標　保障行人安全降低交通肇事

中元普度濟眾生　府城福陽閣辦「寄普募集白米物資」捐贈活動

「滲透次元壁—臺日漫畫美學當代藝術特展」　霹靂戲偶李白首登場

宏匯廣場正式開幕！引進Sony音樂場館、VR主題樂園　打造年輕人新據點

台南學甲工業區爐碴案採樣報告出爐　環保局：嚴謹釐清事實真相

成大副校長蘇芳慶當選南科產學協會第10屆理事長　賴清德副總統祝賀

金鐘獎／新組合「浩角亂翔起」　阿翔褲子路上爆掉：像老鷹關不住

17年老將詹皇可能在總決賽遇「年輕熱火」　韋德讚嘆不可思議

2人同行　台北天成大飯店3天2夜「每房1979元起」用國旅補助再省800

母女綠島浮潛被海流帶離岸際50米　海巡與潛水教練與海拔河救回

黎巴嫩總理下台！與真主黨協商陷僵局　無法組成「無黨派內閣」

金鐘獎／Lulu胸前深V一路開到肚臍！　穿超兇戰袍現身：第一次這樣

與女網友相約8415元燒肉！　他結帳時狂聽到「這句」：新招？

為了拍照不怕死！婦人「闖鐵軌自拍」5分鐘　火車司機急煞險釀禍

不差這次才幾十萬啦！50歲大媽被騙2次　就要捐助「無界國醫師」

金鐘獎／曾莞婷S曲線太逼人　手戴千萬珠寶：是幸運物

地方熱門新聞

花蓮民宿泡澡！女子浴池內見到眼鏡蛇

愛河照大戰高雄人！韓粉反擊：自找的

前一天買蛋黃酥！高雄女開車撞爛月餅店

沒收到交通罰單卻被加倍罰錢　你可以這樣做

中秋連假攻擊性出遊　「知名景點」停預約

王家貞怒批台南兩岸小組乾脆改：開戰小組

農田水利站長　假日種台灣香檬

「罷免王浩宇」進入二階段連署

台中挪威森林行旅3號館搶開幕

台南學甲爐碴地號現勘採樣

科力航太捐贈全地形功能車及熱顯像望遠鏡

宏匯廣場正式開幕　年輕人新據點

坑人水果9顆1050元！老闆超猛反擊

海巡眼尖發現海灘火光通報滅火

更多熱門

相關新聞

三民附幼像極了美術館

三民附幼像極了美術館

像極了美術館！具有40年歷史的三民國小附設幼兒園今（22）日上午啟用全新校舍，新竹市長林智堅親自到場和孩子一起佈置新教室，他表示，三民附幼由新銳建築師林柏陽操刀，更是與日本名建築師手塚貴晴交流激盪而生的作品，圓弧狀建築為灰白色調，玻璃天窗打造全採光，無樑板的寬闊空間讓孩子能盡情跑跳，跳脫傳統校舍設計，「讓孩子從小在環境中感受到美，美學教育向下扎根。」

田徑場串聯市民廣場全新亮相

田徑場串聯市民廣場全新亮相

竹市贈小一新生「河馬樂樂」防災頭套

竹市贈小一新生「河馬樂樂」防災頭套

新竹三民國小復興樓全新啟用

新竹三民國小復興樓全新啟用

新竹市74%國中小屋頂　設太陽能發電

新竹市74%國中小屋頂　設太陽能發電

關鍵字：

新竹市教育處

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

清大博士「台積電面試前」上吊亡

女兒被性侵老婆遭勒斃…渣男「一招」躲死刑　老父淚崩

影／父母撒千萬養到假學霸兒　心碎告討血汗錢

峮峮淚PO和小鬼合照：最好的愛情！

「火來了鴻升快跑」　熊熊忍痛：我有聽話沒回頭

小鬼黃鴻升「花葬」！不造墓碑...以最美姿態凋零

送走小鬼⋯坤達臉書終於發文　網一點開哭了

小鬼如願「得金鐘主持人獎了」！黃爸爸親自頒獎

獨／潑屎妹沒唬爛　真有竹聯堂口免費要幫她出頭

大嬸改口買走最末盒　闆娘霸氣回絕被讚爆

二哥Junior戴著小鬼耳環　陽明山花葬送別

黃鴻升IG變紀念帳號！「貼心功能」永遠保護

Bella遭控消費高以翔　網爆高家人取關

信義區網帥8劈！178cm網美正宮委屈發聲

洪詩大哭！曝小鬼夢中暖回「不要太想我」

更多

最夯影音

更多
小鬼黃鴻升永別了...火化回自己星球　爸爸.妹妹.峮峮陪他走最後一程

小鬼黃鴻升永別了...火化回自己星球　爸爸.妹妹.峮峮陪他走最後一程
猛男扛「100Kg發電機」爬嘉明湖　走上3公里崎嶇山路...山友跪了

猛男扛「100Kg發電機」爬嘉明湖　走上3公里崎嶇山路...山友跪了

《我的婆婆》鍾欣凌宣布退休交經營權給大兒子 氣走鷗貴CP...書偉大罵：老番癲！！

《我的婆婆》鍾欣凌宣布退休交經營權給大兒子 氣走鷗貴CP...書偉大罵：老番癲！！

驚喜太可怕！落葉堆突冒出屁孩 爸嚇到腿軟倒地...兒子貼心秀秀

驚喜太可怕！落葉堆突冒出屁孩 爸嚇到腿軟倒地...兒子貼心秀秀

美駐聯大使會議中狂嗆中國大陸　陸方代表一開口爆吼：夠了沒！

美駐聯大使會議中狂嗆中國大陸　陸方代表一開口爆吼：夠了沒！

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面