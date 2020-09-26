竹市109學年度第1學期低收入戶學生助學金 10月1日起申請

▲新竹市低收入戶學生助學金即日起至10月25日受理申請。（圖／新竹市政府提供）

振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市低收入戶學生助學金即日起至10月25日受理申請，設籍竹市的低收入戶學生，備齊資料至區公所申請，經審核資格符合，國小學生可領5000元、國中學生7000元、高中職1萬4000元，大專院校學生2萬元的助學金，請民眾把握時效申請，別讓權益睡著了!

為維護弱勢家庭學生的就學權益，市府藉由補助助學金的方式，減緩低收入戶家庭的經濟壓力，且審查標準並非看學業成績而是採身份資格認定，凡設籍新竹市，持有本市區公所109年度核發最新低收入戶證明書、年滿25歲（含）以下，並持續就讀於國內公私立大專院校、高中職校及本市公立國民中小學在學之低收入戶學生家庭，且沒有重讀、延修(畢)、轉系降讀者，每學期核發5,000至2萬元不等的助學金。

市府教育處也提醒，本次申請日期自109年10月1日至10月25日止，請民眾握時效於期限內到區公所辦理。另申請助學金時，應備齊公所核發之最新低收入戶證明書、國中小學生證正反面影本或在學證明，高中以上學生請檢附有蓋註冊章之學生證或註冊證明書、有效之受款人郵局存簿封面影本。

為加速申請程序，民眾可先至新竹市教育網（http://www.hc.edu.tw）表格下載—特前科—獎助學金申請處下載申請表填寫並核章。另為簡化申請流程，可由申請人在申請表中簽具同意書，委託區公所業務窗口代為查調戶籍資料，減少民眾四處奔波檢具申請資料，有需求的民眾請多加利用。

民眾若有任何申請低收入戶學生助學金之相關問題，歡迎來電洽詢市府教育處、三區區公所民政課，聯繫方式如下：東區區公所電話：03-5218231分機208、北區區公所電話：03-5152525分機230、香山區區公所電話：03-5307105分機244、本府教育處特前科電話：03-5427974。