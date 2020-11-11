藍委：蘇貞昌民眾覺得你更煩！　圖解登「最討厭」首位原因

▲鄭正鈐批蘇揆。（圖／翻攝自鄭正鈐臉書）

記者蕭羽耘／台北報導

國民黨日前在立法院議場放上道具豬嘲諷「毒豬輸台」，遭行政院長蘇貞昌酸「那隻豬一定覺得煩死了」。國民黨立委鄭正鈐11日反擊，蘇貞昌民眾覺得你更煩，強調蘇揆會「榮獲」民眾最討厭的政治人物第一名，是因為他總是把民眾當白痴，然後自以為是地硬拗。

行政院長蘇貞昌10日赴立院施政報告，國民黨立法院黨團第8度杯葛，並在議場內放上道具豬嘲諷「毒豬輸台」，而蘇貞昌受訪時則稱「那隻豬一定覺得煩死了」。

鄭正鈐11日在臉書抨擊，行政院應定期召開的食安、治安會報調會議，總共有10個會全都逾期沒開。這些會議蘇貞昌都掛名召集人，蘇貞昌被抓包後，便四處推拖，把罪魁禍首直接判給「新冠病毒」，大聲嚷著都是「疫情」惹的禍，原來蘇貞昌的邏輯就是用「不開會」這項武器，來抵擋新冠肺炎。

鄭正鈐表示，行政院食安會報與治安會報都停擺一年多沒開，文化會報跟院數位國家創新經濟小組會議更是停擺二年多，新冠肺炎疫情難道二年多前就開始了嗎？更誇張的是，他居然說「一方面享受著防疫效果，一方面又來罵政府，這樣做其實是不公平的，對公務人員也不合理」。

鄭正鈐認為，疫情的管控本就是政府該做的事，應召開的會議也是政府該做的事，政府事情沒做好，不該被監督嗎？總統蔡英文不是說可以拍桌子嗎？怎麼蘇貞昌自己事情做不好，推給新冠病毒還不夠，還把公務員全都拉進來當擋箭牌？防疫成果是全民一起努力配合所獲得，難道要歸功於蘇貞昌的「不開會」嗎？

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