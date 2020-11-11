蘇貞昌批「享受防疫又罵政府」　賴士葆：自我感覺良好到自戀

▲賴士葆。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

行政院以疫情為由，暫停召開多場院級會議，引發外界抨擊，直到日前才宣布11月底召開食安會報、治安會報等會議。行政院長蘇貞昌10日表示，批評者享受防疫效果，一方面又來罵政府。對此，國民黨立委賴士葆批評，執政者自我感覺良好，甚至於自戀。

賴士葆11日在臉書表示，蘇貞昌錯了，行政院怠忽職守11項法定會議沒召開，竟用防疫當藉口，是把人民當傻瓜，其實好幾項會議在去年還沒有疫情發生就已經停開，把法定會議自行變機動召開是人治，不是民主法治的做法，不要再硬拗，承認錯誤有這麼困難嗎？

賴士葆指出，蘇貞昌說「有些人從各方面提出各種講法，政府都認真聽，謙卑嚴肅地研討，因為政府就是要把結果做出來」，蘇貞昌又錯了，明知道在野黨杯葛議事是為了捍衛台灣百姓的健康，不是擋萊豬進口，只是要求行政部門比照美國超市都標上萊劑，行政部門掩耳不聽，寸步不讓，還大言不慚認真聽，太惡質了。

賴士葆認為，蘇貞昌不要再稱許行政團隊謙卑，台灣人民聽到「謙卑」就抓狂，除了副總統賴清德曾為當年反對美豬美牛進口道歉外，所有蔡政府團隊不肯為此講一句道歉的話，眼中沒人民，目空一切、驕傲自大，只因為全面執政，立法院過半，可以為所欲為，一堆法律背景的官員不覺得通過許多違法違憲的法案是違背專業，午夜夢迴也不會良心不安，以致罄竹難書的髮夾彎政策已經變成積非成是的慣例。

賴士葆批評，執政者不要自我感覺良好甚至於自戀，誇耀執政好到無以復加，都不會汗顏，最可議的是面對民意的批評都不接受，就太狂妄超過，蘇貞昌若想要扭轉最討厭的政治人物標籤，那就真正的虛心傾聽民意，落實蔡英文的再三謙卑。