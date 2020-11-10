瘋國旅　今年前8月台人最愛玩城市出爐...第一是這裡

▲瘋國旅！今年前8月台人最愛玩城市出爐，第一名是台中市，圖為台中國家歌劇院。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

交通部觀光局公布今年1月至8月份全國主要觀光遊憩區遊客人數，其中，台中市遊客人數達到3200萬人次，為全國第一，也比去年同期增加174萬人次、成長約6%，成為國人最愛遊玩城市，顯示今年雖受新冠肺炎疫情的影響，國人來台中觀光旅遊有增無減。

台中市觀旅局統計，台中市現有24處遊憩據點納入全國觀光遊憩區統計，包括后里馬場、東豐自行車綠廊及后豐鐵馬道、麗寶樂園、草悟道丶大坑風景區、大甲鐵砧山、谷關溫泉區、高美溼地等熱門景點均特別受遊客喜愛，顯示疫情下，國人對於登山健行、溫泉旅遊、戶外旅遊活動的青睞。

▲台中大坑步道是許多人假日喜愛之景點。（圖／記者游瓊華翻攝）



觀旅局長林筱淇表示，今年初爆發新冠肺炎疫情時正值2020台灣燈會籌備期，市府成功防疫，打造安心賞燈環境，燈會遊客人次超過1200人次。3至5月疫情最嚴竣時，雖暫時停辦許多活動，但解封後，也接續舉辦大安沙雕音樂季、台中購物節、台中好湯溫泉季、台中國際舞蹈嘉年華等觀光主題活動，透過戶外節慶活動，有效吸引遊客來台中觀光旅遊；預估年底前台中國際花毯節、耶誕城晚會、跨年晚會接連登場，觀光遊客人次預計將再創新高。

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