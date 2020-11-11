陳水扁對拜登「一掬同情之淚」嘆：曲折人生悲慘故事

▲拜登一家8日上午前往已故大兒子博（Beau Biden）墓地。（圖／路透）

記者蕭羽耘／台北報導

美國總統當選人拜登從政50年，總統路走了32年，且他的一生歷經許多生離死別。前總統陳水扁11日認為，不管你喜不喜歡拜登，當知道拜登的曲折人生悲慘故事，能不一掬同情之淚的幾希矣！

陳水扁在臉書寫下「拜登的曲折人生」一文，他表示，誠如拜登的長期幕僚長考夫曼所說：「他是我這輩子遇過最幸運的人，卻也是我遇過最不幸的人。」

陳水扁描述，拜登30歲選上聯邦參議員6個星期，太太載3個小孩去買聖誕節禮物，一場車禍奪走太太和13個月女兒的寶貴生命，倖存的孩子是給拜登活下去的動力。

他說，拜登為了照顧二個年幼小孩，他從德拉瓦搭火車去華府開會，來回4個小時，36年如一日，只為了晚上給孩子道晚安，一早起來再給他們一個吻。

陳水扁提到，拜登中年罹患腦瘤，走過手術成功率只有50%的地獄之路，副總統任內雙胞胎大兒子博46歲時死於腦癌，博臨終前告訴拜登：「爸爸，答應我，繼續前進，不要停歇！」2016年退出總統初選的拜登，78歲這一年再站起來參選總統，同時也兌現了與老丈人的承諾。



▼拜登。（圖／路透）

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