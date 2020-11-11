高金素梅諷「拜登突然變好人」：美國換總統也和川普一樣

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記者蕭羽耘／台北報導

美國總統大選由民主黨候選人拜登當選，但現任總統川普至今仍未承認敗選，國民黨陣營也連日抨擊民進黨在美選「押錯寶」。對此，無黨籍立委高金素梅11日直言，拜登從被罵到臭頭到如今又變成了「好人」，她認為，「美國就是以它國際的干涉主義，來鞏固世界霸權的，而川普和拜登都是這種人，就算美國換了總統，也換不了霸權。」

高金素梅11日在臉書發表「換了美國總統，換不了美國霸權」一文，她轉述《英國經濟學人雜誌》內容，雜誌刊載2020年美國總統大選「醜陋」，經過了撕裂、對立、醜化和詐騙的選舉操弄之後，終於有了進一步的結果。

她轉述，民主黨的候選人拜登以不到3%的選票差距，贏得美國290張的選舉人票，超過川普所得到的214張，拜登已經宣布當選，但川普仍然拒絕認輸，準備打選舉官司。

高金素梅認為，本來這只是一場美國人的選舉，但這次連一些台灣民眾都對選舉的勝負非常在意，紛紛到美國在台協會的臉書頁上留言，歌頌美國民主的功德。面對台灣這股崇拜美國的政治狂熱，自己心中感到的卻是憂心，美國是世界民主的典範嗎？

她說，美國為了推翻不服從它的民選政權，長年來不惜接二連三地發動政變，美國這樣做，不但可以換掉他們不喜歡的人，還可以控制那個國家的政策，恫嚇其他國家乖乖聽從美國的指導和掠奪。川普和拜登都是這種人，就算美國換了總統，也換不了美國霸權。

影片中，高金素梅直言，原來被主流和社群媒體罵到臭頭的拜登，現在又變成了台灣的老朋友，稱「台美關係穩固不會因為選情而有變化」，從這種反覆無常的投機取巧之中，台灣人民不難看出這些媒體還有政客們的政治品行。

她表示，拜登現在變成了「好人」，真的因為他是個好人嗎？還是因為他擁有了美國總統的權位呢？」2014年時任總統歐巴馬，指定拜登支持的烏克蘭新納粹政治勢力發動政變，作為副總統的拜登卻並未堅持反對過。

高金素梅痛批，「美國就是以它國際的干涉主義，來鞏固世界霸權的，川普和拜登都是這種人，就算美國換了總統，也換不了美國霸權。」

▼川普、拜登。（圖／路透、達志影像美聯社）

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