懸賞近3千萬！「德州二把手」撒錢挺川普　找選舉舞弊證據

美國總統川普控訴大選有舞弊情事,德州副州長派屈克(Dan Patrick)10日表態力挺川普,宣布將懸賞100萬美元(約2878萬新台幣),尋找選舉舞弊相關線索。

福斯新聞報導,此次大選並沒有大規模舞弊行為的確切證據,兩黨選舉官員認定一切過程順利進行,且國際觀察員也證實並無嚴重違規。不過,在支持川普的共和黨員之中,德州副州長派屈克開出第一槍,提供100萬美元懸賞金,力挺川普的選舉舞弊說。

派屈克透過新聞稿表示,他支持川普總統在尋找選舉舞弊情事的努力,讓每一張合法選票都被清點,每一張違法選票都要取消,「川普總統對選舉舞弊的追查,不僅對此次大選結果至關重要,且對維護我民主、恢復未來選舉信心實屬必要。」

但德州紀律委員會前主席克蘭西(Jim Clancy)坦言,利用現金獎勵從旁協助川普證明大選舞弊的做法,並不合適,因為這能解讀成對川普競選陣營的食物捐獻。對此,派屈克發言人提出反駁,強調此作法只與選舉舞弊有關,恢復公眾對選舉過程的信心,無關乎選舉結果。

文中提及,儘管現階段沒有證據顯示選舉存在大規模舞弊行為,但絕大多數共和黨人拒絕敦促川普接受大選結果。

