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雙11拼誠意！東森購物全天LINE回饋5%無上限　PChome 24h購物被酸爆

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東森購物雙11（圖／東森購物提供）

▲東森購物網在11/11這天有多項限定加碼。（圖／翻攝自東森購物網）

記者洪菱鞠／台北報導

今天是雙11，許多商品折扣下殺到1折起，再加上各大電商擴大加碼，搭配折扣碼、刷卡回饋、免運優惠與消費登記抽好禮等，買起來可以省很多。除了站上獨家活動，透過LINE下單，還可以額外拿點數，東森購物就加碼再推限定全天LINE回饋5%無上限，而祭出相同回饋的PChome 24h購物，網友卻不領情，甚至引來一片罵聲，認為說好的「決不退讓」，結果「1111反而最爛」。

迎戰雙11，多家電商在11/11有一日限定加碼回饋，像是東森購物擴大東森幣折抵，最高可以100%全用東森幣折抵，等於0元就把商品帶回家，透過LINE導購也有限定的全天5%回饋無上限，會員可以把握時間下單，額外再獲得LINE Points回饋，為荷包倒賺一筆。由於站上23家銀行最高回饋25%刷卡金，若再加疊信用卡，最高可拿30%回饋。

東森購物雙11（圖／東森購物提供）

▲東森購物加碼推11/11一日限定全天LINE回饋5%無上限。（圖／東森購物提供）

此外，東森購物強打的好康優惠中，還包括眾多商品回饋11%東森幣、指定商品激殺專區最低1元起、每天狂灑8場紅包雨，最高可獲得東森幣1,111枚、指定超商取貨送咖啡、全館消費滿額抽百萬美妝豪禮、每天打卡抽夏普60吋液晶電視。

網購平台在雙11大拼場，回饋活動從站上延伸到與異業結盟合作，PChome 24h購物也在11/11當天祭出5% LINE回饋，不過卻是在21:00～22:59推出2小時快閃，且單一商品回饋上限300，相較於前一晚的8%回饋明顯縮水，僅管業者回應表示因為搭配晚會活動多加碼給消費者，但網友們毫不留情開酸「5% 不是比昨天遜嗎」、「比第一天爛欸」、「森7捏 我購物車都放好了 你跟我說5%」、「如果要買ipad mini，這回饋484很無用」、「想說多等一天會不會更高QQ」。

PChome 24h購物雙11推LINE回饋被罵翻（圖／翻攝自PTT）

▲PChome 24h購物在雙11當天推LINE 5%快閃回饋，被網友罵翻。（圖／翻攝自PTT）

►衛生紙1串1元！　東森購物雙11剁手攻略曝

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