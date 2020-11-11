momo發聲明回應雙11圖書折價爭議　博客來不發表意見

▲momo購物網在雙11促銷圖書限時下殺66折，卻引起出版及書店業者不滿。（圖／翻攝自momo購物網）

記者洪菱鞠／台北報導

電商拼年度最大檔雙11，各種商品祭出超低折扣，momo書店、博客來也相繼推出號稱最優惠的限時下殺66折，此舉卻引起出版業及書店業者不滿，抗議削價競爭、破壞產業的促銷行為，針對折價爭議，momo發出簡短聲明文來回應此事，博客來則表示不便發表意見。

針對雙11低價促銷圖書，後續引發獨立書店集體爆「雙11歇業潮」抗議，包括知名的青鳥書店、晃晃二手書店、有河書店、紅氣球書屋、三餘書店等，10日陸續在臉書粉絲團PO文「本書店將於1111歇業」，並以黑底白字發出告示，同時hashtag「#1111書店歇業潮」、「#打一句令人心碎的句子challenge」「#當這世界上再也沒有書店時」、「#書本的削價競爭影響的是你和我」。

對此，momo僅發聲明指出，「momo重視書市的發展，106年底《momo書店》開館上線，以提供消費者便利的購物管道，並積極投入與嘗試多元的書籍推廣，致力於將好書推薦給更多的消費者們。為響應雙11年度盛事，momo書店推出『下單79折，滿111元再享84折』，為『限時』、『滿額折抵』、『非常態性』的優惠活動，目的以回饋長期支持momo的讀者們。待雙11活動結束後將回歸一般活動優惠。」

▲博客來也在11/9、11/10連續2天推出「快閃夜書店」活動，上萬種最新暢銷中文書限時下殺66折，但對於被出版業界人士批評是削價競爭、破壞產業的促銷行為，不做任何表示。（圖／博客來提供）