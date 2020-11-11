雙11特蒐31件隱藏好物　挪威鯖魚買12送12、羽毛枕買1送1

▲電商平台推薦雙11一日必搶夯品。（圖／業者提供）

記者洪菱鞠／台北報導

今天雙11到各大電商，有不少限時限量特賣爆品或是超殺折扣品可以搶，再搭配折價券、刷卡回饋等，買3C、家電、美食或生活用品，可以為荷包省下一大筆。除了業者強打的一日熱銷爆品，其實還有許多隱藏好物值得下手，以下整理9大網購推薦精選的31件夯品。

東森購物

WMF ProfiSelect不沾煎鍋24cm+WMF蔬果刀削皮刀雙刀組（紅色），活動價1,111元

築地一番鮮 特大挪威薄鹽鯖魚，買12片送12片，活動價1,111元

舒潔棉柔舒適抽取衛生紙100抽x20包x3串/箱，活動價599元，11/11當天東森幣可折抵30%

Dyson 戴森 V7 Fluffy 無線吸塵器，活動9,999元

大同10人份全不鏽鋼電鍋TAC-10L-MCPEHS（玫瑰粉），活動價2,699元

▲築地一番鮮 特大挪威薄鹽鯖魚。（圖／翻攝自東森購物）

momo

雅詩蘭黛特潤超導修護露100ml 3入組，原價23,500元，特價9,999元

3M細滑牙線棒散裝超值分享包箱購組（1500支入），原價1,599元，特價899元，贈7-11禮券100元

飛利浦70型 4K HDR 智慧連網顯示器+視訊盒，原價30,999元，特價1,9999元，刷momo卡10%回饋

礁溪寒沐寒沐雙人1泊1食送台北喜來登雙人住宿，原價35,000元，特價7,599元，買寒沐送喜來登住宿一晚

蝦皮購物

羅技M590多工靜音無線滑鼠，原價990元，特價11元，10:00開搶

SK-II青春露 230 ml，原價6,250元，特價1,111元，12:00開搶

Chloé同名女性淡香精30ml，原價2500元，特價111元，22:00開搶

樂天市場

TORY BURCH KIRA CHEVRON手提包，原價15,000元，折後價3,867元，19:00特賣

MARC JACOBS牛皮單肩斜挎相機包，原價13,000元，折後價3,667元，13:00特賣

New Balance247運動時尚休閒鞋-黑，原價2,850元，折後價1,000元，13:00特賣

▲TORY BURCH 手提包KIRA CHEVRON。（圖／樂天市場提供）

PChome 24h購物

Lenovo L340 Gaming 81LK01JKTW 15.6吋窄邊電競筆電，原價26,990元，特價19,111元

KIEHLS金盞花植物精華化妝水500ml，原價2,390元，特價1,450元

Hypervolt震動按摩槍，原價16,800元，特價12,999元

Honeywell抗敏系列空氣清淨機HPA-200APTW，原價7,990元，特價4,790元

遠傳friDay購物

皇室羽毛工房羽毛枕買一送一，原價2,400元，特價999元

夏普12坪自動除菌離子空氣清淨機FU-G50T-W，原價8,888元，特價5,990元

資生堂東京櫃百優精純乳霜50ml 2瓶，原價5,200元，特價3,170元

▲皇室羽毛工房羽毛枕。（圖／遠傳friDay購物提供）

博客來

《葛瑞的囧日記》1～7集套書，原價2,548元，領券現折100元，最低結帳價1408元

《龍紋身的女孩》千禧系列1～6集套書，原價2,550元，特價1,522元

NOBLE ISLE茶玫瑰經典洗沐護膚組，內含沐浴膠250Ml＋身體霜250mL加贈沐浴膠75mL＋身體乳75mL＋身體乳30mL，原價3,690元，滿1111元領券折111元，折後1,869元



愛合購

綠野農莊 迷你MINI炸雞塊10包，原價1,690元，特價1,111元，雙11再送1包

火星猴子 花生鬆餅1盒，原價499元，特價111元，12點開賣，限量5組

野人舒食 舒肥有機杏鮑菇5包，原價624元，特價111元，19點開賣，限量5組

▲綠野農莊迷你炸雞塊。（圖／愛合購提供）

生活市集

統一LP33益生菌膠囊組（30顆）1盒，原價1,300元，特價961元

三得利蜂王乳+芝麻明E（120錠），原價2,200元，特價1,722元

富及第省電型清淨除濕機，原價16,990元，特價3,998元