　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

雙11限定！漢堡王「小華堡、脆雞堡買1送1」　加碼單犇牛肉堡也有

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼漢堡王雙11優惠。（圖／業者提供）

▲漢堡王11月激省優惠來了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

雙11吃不停！美國速食連鎖店漢堡王（Burger King）強勢推出超狂優惠券，多達24樣人氣漢堡、薯條小點最低只要5折起，還有買1送1等激殺優惠，一路爽吃到11月30日止，且今日在官網訂餐加碼還有人氣小華堡、脆雞堡買買1送1，把握機會開吃。

▲▼漢堡王雙11優惠。（圖／業者提供）

▲今天在漢堡王官網訂餐有小華堡、脆雞堡買1送1。

快來吃堡歡慶雙11！漢堡王11月超殺優惠券來了，不僅有中薯2份只要50元，還有單犇牛肉堡買1送1等優惠，最低下殺5折，整張直接狂省1415元，且可以一路吃到11月底，划算到不行，優惠券全門市都適用，機場、兒童樂園、台積P1店除外；而官網今日也同步推出限定優惠，只要在網路選購小華堡、脆雞堡通通買1送1。

▲▼漢堡王雙11優惠。（圖／業者提供）

▲漢堡王11月優惠券。

另漢堡王明（12）日起至30日也加碼再推官網購買限時主打星系列商品，立馬加菜送小華堡1份，就是要讓速食控整個月吃堡吃不停。

【你可能也想看】

►統一獅封王「7-11不打折」！優惠只限康是美85折、統一百貨買千送百
►外送虧太多⋯網爆「Uber Eats將退出台灣！」　 業者回應了
►連3天限量開搶！饗食天堂、饗饗、旭集「2人同行1人免費」

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►衛生紙1串1元！　東森購物雙11剁手攻略曝

ET快訊
台南妹醉倒客廳遭閨蜜男友硬上！崩潰哭訴被回：沒聽到妳呼救
老車天天跑高速「3000公里就保養」！過來人噴爆：1萬才換油
女教練身材太辣！紅毛猩猩7秒龍爪手揉奶　露謎樣微笑影片曝光
停紅燈看手機13秒！女騎士回警一句「不要」挨罰1萬　結局逆轉
寵物雲商城雙11全館免運超狂買一送一！
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

momo發聲明回應雙11圖書折價爭議　博客來不發表意見

雙11限定！漢堡王「小華堡、脆雞堡買1送1」　加碼單犇牛肉堡也有

雙11特蒐31件隱藏好物　挪威鯖魚買12送12、羽毛枕買1送1

雙11拼誠意！東森購物全天LINE回饋5%無上限　PChome 24h購物被酸爆

力挺同志遊行！「晶碩光學彩虹巴士」啟航　成為最暖心的後盾

繼火鍋店後⋯家樂福宣布開無人商店了　加碼推紅利點數美食街也能折

超商量販雙11優惠一次看！「咖啡買11送11、搶5折家電」荷包省一波

年底結婚潮　周慶喜餅成長3倍　買50盒現省1.2萬還送婚紗攝影

量販超市雙11優惠懶人包！「搶5折家電、抽萬元禮券」線上線下開打

質感低調藍！牛仔系列又來了　萊爾富丹寧藍11/12開賣⋯限量3萬盒

孝順女警下班枉遭2車「輾爆頭亡」母親哭到癱軟：我沒有做壞事...

陶晶瑩自爆：老公看到我的肉體就瘋了　不好意思網購「性愛玩具」原因曝光

禾浩辰「人生第一次告白」獻給她　郭書瑤自認「心機重」：勾引別人反主動！

清秀妹中壢街頭乞討...2hrs零進帳 社工無奈喊話辛酸爸：別再給她錢

周深《如果你也聽說》展絕美高音！　浪漫告白：所有的痛苦都讓我來承受吧

衰！女騎士外套捲車輪失控自摔　撞1500萬法拉利...維修費90萬起

應采兒嚴厲教兒子中文...Jasper哭了　「我不在乎你多大，你必須學會！」

女騎士「靠右騎路肩」竟挨罰600　民眾怨：車道被佔滿根本無法騎

吱吱左手擲遠直逼男生...對手要求驗尿　阿倉遭邱宇辰胯下爆頭「我不甘願」

客車國道追撞！小黃乘客受驚嚇　肇事男濺血遭嗆還回：大聲什麼

momo發聲明回應雙11圖書折價爭議　博客來不發表意見

雙11限定！漢堡王「小華堡、脆雞堡買1送1」　加碼單犇牛肉堡也有

雙11特蒐31件隱藏好物　挪威鯖魚買12送12、羽毛枕買1送1

雙11拼誠意！東森購物全天LINE回饋5%無上限　PChome 24h購物被酸爆

力挺同志遊行！「晶碩光學彩虹巴士」啟航　成為最暖心的後盾

繼火鍋店後⋯家樂福宣布開無人商店了　加碼推紅利點數美食街也能折

超商量販雙11優惠一次看！「咖啡買11送11、搶5折家電」荷包省一波

年底結婚潮　周慶喜餅成長3倍　買50盒現省1.2萬還送婚紗攝影

量販超市雙11優惠懶人包！「搶5折家電、抽萬元禮券」線上線下開打

質感低調藍！牛仔系列又來了　萊爾富丹寧藍11/12開賣⋯限量3萬盒

綠營質疑美國NGO「萊劑副作用」影片造假　藍：公然反美？

懶漁夫口含新鮮魚　想接捕第2尾「牠竟猛烈游向深喉嚨」整條卡死！

快訊／抗旱大作戰！嘉義、台南18日起水情黃燈「減壓供水」

獨家回應／復合無望「邵雨薇熱戀吳慷仁」！張立昂大氣祝福

雙11貓奴看這邊！3種搭配超優惠還能抽iphone12！　快來寵物雲商城補貨

屏東里嶺大橋大批砂石車出沒　縣府聯合稽查…滲漏罰款1200元起跳

momo發聲明回應雙11圖書折價爭議　博客來不發表意見

遵照陸人大旨意　港府即刻宣布「取消四名議員資格」

遠航龍江路宿舍脫手　台灣金聯子公司4.8億拍下

日職／大聯盟球團也關注　大野雄大續留中日龍機率高

消費熱門新聞

小七雙棍優惠搶先！咖啡11送11

超商、量販超市雙11優惠一次看！

11/11蘋果夯品殺破　AirPods Pro只要11元

SOGO周慶推三倍券「滿千就回饋」

東森購物全天LINE回饋5%無上限

萊爾富「丹寧藍」11/12開賣

東森購物剁手攻略曝　5大激殺最低1元起

NIKE雙11最殺4折搶到缺貨

Dyson雙11明星商品獨家現折1萬4

雙11拼了　iPhone 12 Pro萬元有找

衣服有火鍋味超尷尬？日本大絕招

時間曝光！好市多黑色購物節又來了

統一獅封王「7-11不打折」！業者回應

11/11低價強品整理　花雕雞麵一碗11元

更多熱門

相關新聞

鯖魚買12送12　羽毛枕買1送1

鯖魚買12送12　羽毛枕買1送1

今天雙11到各大電商，有不少限時限量特賣爆品或是超殺折扣品可以搶，再搭配折價券、刷卡回饋等，買3C、家電、美食或生活用品，可以為荷包省下一大筆。除了業者強打的一日熱銷爆品，其實還有許多隱藏好物值得下手，以下整理9大網購推薦精選的31件夯品。

頂呱呱11/12限定開賣「一斤雞」

頂呱呱11/12限定開賣「一斤雞」

東森購物全天LINE回饋5%無上限

東森購物全天LINE回饋5%無上限

薄多義雞翅生日禮改回限當日壽星

薄多義雞翅生日禮改回限當日壽星

關鍵字：

美食情報漢堡王雙11

讀者迴響

發燒話題

美國總統大選 iphone12 料理之王影音投稿 川普 地震 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

小A辣去鵰變性成功！「真女人絕美照曝光」

美民調網站「選舉結果變了」！RCP：拜登未當選

遭「雲林毒皇」多人性虐　女臥底身分曝

邵雨薇爆已認：吳慷仁是男友！

雲林毒皇起底「其實是卒仔」　被抓只會哭

醫院下班被擄走！新北男性侵她…5人圍觀錄影

32歲妻帶兒女走絕路！他提4份早餐進門目睹癱軟

小A辣變性「3年男友反對到底」！心酸放棄結婚

沒穿內衣看楊丞琳演唱會！她上衣全開「亮出車頭燈」

邵雨薇大方認愛吳慷仁：現在很開心

獨／直擊中壢清秀妹乞討2hrs零進帳

買肉變挑女婿！他打量完拉耳回家

價值630萬！女友弟把49張遊戲王卡「丟魚缸泡水」全毀

連生14子！她終於迎來寶貝女兒誕生

存3800萬進銀行！2年後「餘額變0」氣炸提告

更多

最夯影音

更多
孝順女警下班枉遭2車「輾爆頭亡」母親哭到癱軟：我沒有做壞事...

孝順女警下班枉遭2車「輾爆頭亡」母親哭到癱軟：我沒有做壞事...
陶晶瑩自爆：老公看到我的肉體就瘋了　不好意思網購「性愛玩具」原因曝光

陶晶瑩自爆：老公看到我的肉體就瘋了　不好意思網購「性愛玩具」原因曝光

禾浩辰「人生第一次告白」獻給她　郭書瑤自認「心機重」：勾引別人反主動！

禾浩辰「人生第一次告白」獻給她　郭書瑤自認「心機重」：勾引別人反主動！

清秀妹中壢街頭乞討...2hrs零進帳 社工無奈喊話辛酸爸：別再給她錢

清秀妹中壢街頭乞討...2hrs零進帳 社工無奈喊話辛酸爸：別再給她錢

周深《如果你也聽說》展絕美高音！　浪漫告白：所有的痛苦都讓我來承受吧

周深《如果你也聽說》展絕美高音！　浪漫告白：所有的痛苦都讓我來承受吧

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城雙11開跑！

寵物雲商城雙11開跑！

全館通通免運！11/10晚上6時起還有毛孩好物買一送一！快把握機會搶便宜！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面