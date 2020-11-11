雙11限定！漢堡王「小華堡、脆雞堡買1送1」　加碼單犇牛肉堡也有

▲漢堡王11月激省優惠來了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

雙11吃不停！美國速食連鎖店漢堡王（Burger King）強勢推出超狂優惠券，多達24樣人氣漢堡、薯條小點最低只要5折起，還有買1送1等激殺優惠，一路爽吃到11月30日止，且今日在官網訂餐加碼還有人氣小華堡、脆雞堡買買1送1，把握機會開吃。

▲今天在漢堡王官網訂餐有小華堡、脆雞堡買1送1。

快來吃堡歡慶雙11！漢堡王11月超殺優惠券來了，不僅有中薯2份只要50元，還有單犇牛肉堡買1送1等優惠，最低下殺5折，整張直接狂省1415元，且可以一路吃到11月底，划算到不行，優惠券全門市都適用，機場、兒童樂園、台積P1店除外；而官網今日也同步推出限定優惠，只要在網路選購小華堡、脆雞堡通通買1送1。

▲漢堡王11月優惠券。

另漢堡王明（12）日起至30日也加碼再推官網購買限時主打星系列商品，立馬加菜送小華堡1份，就是要讓速食控整個月吃堡吃不停。

【你可能也想看】

►統一獅封王「7-11不打折」！優惠只限康是美85折、統一百貨買千送百

►外送虧太多⋯網爆「Uber Eats將退出台灣！」 業者回應了

►連3天限量開搶！饗食天堂、饗饗、旭集「2人同行1人免費」

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來