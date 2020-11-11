台海進入70天最危險時刻？　沈富雄豁出去賭了：川普沒那麼愛台灣

▲外界擔憂，川普卸任前台海最危險。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

距離美國現任總統川普在明年1月20日，與拜登權力交接前，仍有70幾天的任期，外界擔憂，這段是間恐怕是台海最危險的時刻。對此，前綠委沈富雄則認為，這段時間台海最安全，並像日前打賭美國大選結果時說「要不要來賭一下？」。

▲沈富雄。（圖／翻攝自Facebook／沈富雄）

沈富雄10日在政論節目《少康戰情室》中表示，川普現在看起來好像很厲害，能搞得天翻地覆，但事實上不會的，因為美國的制度有一定的步驟和程序，都是白紙黑字寫得清清楚楚，「到最後你就乖乖的，你不給我出去，就會被抬出去。」

近期不少學者表示擔憂，稱這段70幾天空窗期台海最危險，且川普會用行政命令，製造難以避免的效果。對此沈富雄直言，「我跟你講，這些學者，頭殼都是水泥做的！」

▲解放軍驅逐艦蘭州號。（圖／CFP）

沈富雄認為，因為川普不是那麼真正恨中國大陸，也沒也那麼愛台灣，他這樣做只是為了政治上的操作，他竟然選輸了，也沒有下一任了，這些通通變成昨日黃花。

沈富雄分析，川普現在拚的就是，最後這個掙扎要像樣，對他的支持者交代、對自己交代、對真的愛他的人交代有一個交代，如果結束就結束了，「我告訴你，這72天台海最安全，要不要來賭一下？」

趙少康則表示他不想和沈富雄對賭，「你講的都反了嘛，你說安全然後就不安全嘛。」沈富雄則回答，「你這樣對本人的名譽是很大的傷害，因為跟歷史的事實不符。」