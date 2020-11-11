輝瑞新冠疫苗「台灣恐只能爭取300劑」　醫：最快2021下半年施打

記者陳俊宏／綜合報導

美國輝瑞藥廠（Pfizer）和德國生技公司BioNTech聯手研發的新冠病毒疫苗，在試驗中證實有90%預防效力。中央流行疫情指揮中心表示，最有希望在2021年第一季就購得，但還要看疫苗是否真的安全有效。不過，有專家認為，台灣可能只能爭取到200、300劑疫苗，最快也要等到2021年下半年才能打疫苗。

根據最新進度，目前輝瑞正加速生產，預計年底前可產出5000萬劑。指揮中心發言人莊人祥10日表示，目前看來，BNT疫苗可能是最早被緊急使用授權通過的疫苗，但目前世界研發的疫苗都還在臨床試驗階段，而且現在候選疫苗種類很多，直到最後試驗前，安全性和有效性才會清楚。

▼莊人祥說，最有希望在明年第一季就購得疫苗，但一切還要看疫苗最後試驗結果是否真的安全有效。（圖／資料照／記者宋良義攝）

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▼黃立民悲觀認為，台灣恐怕只能爭取到2、300劑疫苗。（圖／資料照／記者呂佳賢攝）

莊人祥說，台灣有參與疫苗平台（COVAX），該平台有提供幾個候選疫苗，讓選擇性購買國家參考，目前BNT看起來成功率很高，所以疫苗平台應該會納入。

而台灣是否有望購得？莊人祥表示，台灣的確是有希望買到這支疫苗，最有希望在明年第一季就有可能購得，但一切還要看疫苗最後試驗結果是否真的安全有效。

不過，感染科權威、台大兒童醫院院長黃立民卻持悲觀看法。《聯合新聞網》報導，他認為，我恐怕只能爭取到200、300劑疫苗，最快也要等到2021年下半年才能施打。對此，莊仁祥回應，不清楚是怎麼算出這數字，但相信COVAX的疫苗分配不會因政治問題而影響。