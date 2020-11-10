柯文哲：攻擊譚德塞是「戰略錯誤」　盼拜登政府拉台灣回WHA





▲台北市副市長黃珊珊、台北市長柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲10日在臉書上po文提及，台灣應該加入世界衛生大會（WHA），人民健康權不能被忽視。柯文哲10日下午補充道，因為他認為下一任美國總統拜登會讓美國重返WHA，所以希望美國能拉台灣一把；不過他也坦言，拜登不會很積極拉台灣回去WHA，之前台灣攻擊世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞就是戰略錯誤。

柯文哲10日中午於臉書上寫道，「Health for all.」是世界衛生組織憲章所楬櫫的精神與目標，健康是基本人權，沒有任何人、任何國家應被排除在外。身為首都市長、一位醫師，要呼籲中國，不要再用政治凌駕於健康和人權之上，人類應該互助、齊心抗疫，而非製造障礙。「追求健康平權是普世價值，更是全球社會共同利益之所在。台灣不應該被阻擋在世衛門外。」

▲台北市議會市政總質詢，台北市議員戴錫欽。（圖／記者湯興漢攝）

柯文哲10日下午於台北市議會備詢，被台北市議員戴錫欽詢問，「這是不是希望對對岸提出一些呼籲？」柯文哲回應，「對啦！我覺得是這樣啦！人家說十面埋伏網開一面，「你全部都封殺，我就覺得太沒善意了。」像WHA這種都要封殺，「你會很難跟台灣人民交代。」

被問到為什麼選在這時候PO文？有什麼動機考量？柯文哲表示，因為他認為美國會重回WHA，因為拜登當選的關係，「所以美國要回去WHA，能不能順便讓我們回去⋯」

戴錫欽詢問，所以是希望拜登當選後讓美國回去WHA，順便拉台灣一把嗎？柯文哲笑著點頭回應，「對！」

接著，戴錫欽追問，那拜登當選有沒有機會重啟美豬談判？或是爭取更好條件，甚至讓萊豬不要進口？柯文哲認為，美豬進口大概很難擋，但台灣政府可以要求標萊豬，這是台灣政府可以做的。

針對拜登政府會不會積極拉台灣回WHA，柯文哲一度語塞，隨後坦言「他不會很積極，但有些東西是普世價值，這訴求不僅是在美國內部，歐盟也有很多國家是支持的。」

戴錫欽認為，台灣在防疫過後讓聲量提升很多，但台灣也要反躬自省，防疫期間跟譚德塞、WHA很多官員的行為，是不是有利於台灣回去WHA？台灣防疫有成固然是好事情，但在國際間怎麼樣做互動，有沒有讓台灣能回去的契機。

柯文哲坦言，「那時候去攻擊譚德塞就是戰略錯誤，讓人家不爽而已！」

戴錫欽說，這就像押寶美國總統川普當選，那拜登會不會不舒服？他希望柯文哲能站在市長高度，不論是萊豬食安或未來其他議題，能為市民把關。

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