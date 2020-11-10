杜絕非法棄置污染　檢警環聯手查緝不法廢棄物清除集團

▲台南市環保局查出該環保犯罪集團，載運廢棄物棄置台南市有4筆土地，全案已由橋頭地檢署進行偵辦調查中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

有關「前里長引路大範圍偷埋廢棄物」一案，台南市環保局表示，本案於6月即掌握非法棄置廢棄物相關稽查事證，供環保署南區督察大隊和檢方偵辦，8月並派員全力配合檢調偵辦本案，目前查出該環保犯罪集團載運廢棄物棄置台南市有4筆土地，全案已由橋頭地檢署進行偵辦調查中。

台南市環保局指出，該4筆土地分別位於麻豆區1筆河川公有地、七股區1筆私人土地及新化區2筆私人土地；環保局除開挖了解所埋廢棄物種類、棄置重量外，並進行棄置廢棄物採樣進行事業廢棄物毒性特性溶出程序（TCLP），檢測廢棄物重金屬及揮發性有機物（VOCs）含量是否符合標準，其中發現麻豆區河川公有地廢棄物溶出液中總銅未符合標準，屬有害事業廢棄物，全案已由橋頭地檢署進行偵辦調查中。

台南市長黃偉哲表示，市府非常重視本非法棄置污染案，對於不肖業者惡行，再次重申打擊不法、拒絕污染的決心；且將持續與檢警保持合作與聯繫，除嚴懲非法清運業者、掮客外，持續抽絲剝繭循線往上溯源找出產源公司，將一併科以污染土地之連帶清理責任，呼籲各土地管理機關及土地所有權人善盡管理責任，以免受不肖業者牽連而觸法。

環保局長謝世傑進一步表示，統計近3年環保局查違反廢棄物清理法刑事案件89件，移送台南地檢署偵辦152人，違法行為人除將面臨最重5年刑責，並得併科新台幣1500萬元以下罰金，且將同時追償不法利得。針對本案亦秉持檢警環合作模式，共同打擊不法絕不懈怠，呼籲非法犯罪集團勿心存僥倖，任何違法行為若遭查獲必將嚴辦。



環保局後續亦將持續以主動不定時稽查方式，如有發現污染行為將依法嚴懲。市民朋友若發現環境公害情事，可撥打公害陳情專線：0800066666，環保局稽查人員將於第一時間查處。

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