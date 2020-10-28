駭人！高雄旗美獅子頭圳「河面全紅」　原因找到了　

▲高雄旗美獅子頭圳遭人棄置農藥污染，水體變成紅色。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩、吳世龍／高雄報導

高雄市環保局27日接獲民眾通報，旗美地區獅子頭圳遭紅色廢水污染，立即派稽查人員到達現場，發現有河段確實呈紅色污染。環保局立刻會同農田水利會、警方追查，發現排水溝內被棄置農藥(加保扶)，導致水圳內水色變成紅色。

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▲高雄環保局於獅子頭圳撈起的農藥包。（圖／記者黃子倩翻攝）

經過環保局現場採集水樣分析，現場檢測pH 7.99、水溫27.5℃、導電度452 μS/cm、溶氧4.31 mg/L，無明顯異常，並採集水樣送驗分析。而現場也立刻將農藥撈除，稽查人員沿線巡查水色已恢復正常，目前正請警方加入協助追查到底是何人所為，後續將依相關規定查辦。

▲高雄環保局會同警方等相關單位前往現場追查、檢測。（圖／記者黃子倩翻攝）

環保局指出，旗山區獅子頭圳屬高屏溪上游水污染管制區，為一條灌溉渠道，經查沿線種植水果等農作物，無污染工廠，水質良好，然而這次卻遭不肖人士任意棄置農藥，導致河川染成紅色，由於該農藥遭棄置，流入水體當中，將對於水生生物造成危害，已經對獅子頭圳造成明顯污染，除違反水污法第30條，可處新台幣3萬至300萬元罰鍰外，也涉及刑法第190條之1的流放毒物罪，將依法究辦。

高市環保局稽查科科長陳偉德指出：「根據民眾通報那邊有水質異常的情形，我們派員去稽查，水色呈現紫紅色，現場同仁去踩水樣，水質沒有異常情形，農田水利會的人發現水中有農藥，撈起之後，加保扶遇水本來就會變色，只要沾染一點水就會容易變紫紅色。」

此外，環保局也呼籲勿以身試法，尤其位於水污染管制區內任何使用農藥、化肥或棄置污染物、飼養家禽等足使水污染行為，皆觸犯水污法30條，若投棄毒物或其他有害健康之物污染河川或其他水體者，將為涉刑法，可處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科一千萬元以下罰金。環保局亦將持續針對較偏遠之水污染管制區加強巡查，以確保河川水質。

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