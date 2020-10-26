大禹嶺吊掛凈山　5小時清235公斤垃圾...寶特瓶鐵鋁罐塑膠袋佔大宗

▲▼廢棄物被棄置在公路或步道下方，清理上有一定難度，採取以吊掛方式淨山。（圖／花蓮林管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為響應行政院山林開放政策，花蓮林區管理處結合戶外亦溯休閒運動社、慈濟大學登山社及黑潮海洋文教基金會等35人，24日在中橫大禹嶺地區台14甲40.8K及大禹嶺停車場等地，以吊掛及徒手撿拾方式清理廢棄物，短短5小時共清理出235公斤。





戶外亦溯休閒運動社表示，在山區辦理攀岩吊掛活動，經常發現很多廢棄物被棄置在公路或步道下方，清理上有一定難度，社員具有攀岩吊掛活動專長與經驗，自2019年主動發起「大禹嶺淨山計畫」，結合花蓮林區管理處以吊掛方式淨山，希望藉由實際行動，提供民眾乾淨山林景觀。

▲▼短短5小時共清理出235公斤廢棄物。

本次清理出235公斤廢棄物有碎玻璃、汽車輪圈、交通三角錐、交通指揮棒、錄影帶、安全帽、木棧板等特殊物品，若以各別物品計算，又以寶特瓶 、食品包裝、餐具盒、塑膠提袋、鐵鋁罐為大宗，顯見民眾公德心仍待加強。





花蓮林管處表示：山區廢棄物不但造成環境的污染，在乾燥的氣候下，有可能成為森林火災的燃料，尤其今年山區異常乾旱，而國內旅遊、登山健行等遊憩活動倍增，更需要民眾一起來守護山林，呼籲大家從日常生活做起，減少一次性用具，隨手做環保，無痕山林，讓我們的環境更乾淨。

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