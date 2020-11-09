台大碩士生聯手非法下載影劇　侵權近10億獲利7600餘萬元下場慘

▲桃園檢方偵破全國最大盜版影劇平台「楓林網」並依違法著作權法將涉案2名台大碩士生提起公訴。（圖／資料照片）

記者楊熾興／桃園報導

桃園地檢署偵破全國最大盜版影劇平台「楓林網」，被告陳姓、莊姓2人為台大碩士生，聯手經營「楓林網」涉嫌結合大陸同夥，將未經授權熱門電影、戲劇下載後放置雲端，供網友免費觀看，經數月之調查、分析，查出陳、莊2人歷年來賺取之暴利金額總計約有7,600餘萬元，依違法著作權法提起公訴。

檢警調查，陳男、莊男在6年前開始架設「楓林網」，結合大陸地區某身分不詳之人，在外國租用雲端主機，將未經著作權 人授權之電影、戲劇、影集等視聽著作，擅自下載至「楓林網」，或將他網 站之檔案連結直接嵌入「楓林網」免費觀看，並在網頁及影片播放中安插廣告，以此方式牟取鉅額廣告費用。

其等侵害之視聽著作包括「敗犬女王」、「世間情」等107部台 劇，「拯救甘迺迪」等64部美劇，「東京大酒店」等60部日劇及「與神同行」、 「七月與安生」等144部電影。案經著作權人史坦利國際傳媒股份有限公司、 三立電視股份有限公司(以上為台劇部分)、株式會社TBS電視臺、富士電 視臺股份有限公司、日本電視放送網股份有限公司、株式會社WOWOW(以上 為日劇部分)、采昌國際多媒體股份有限公司(以上為電影部分)、Warner Bros, Entertainment Inc.(華納兄弟娛樂公司，美劇部分)蒐證並提出告訴。

刑事警察局電信偵查大隊獲報後追查，發現楓林網播放「敗犬女王」、「世間情」等台劇，「拯救甘迺迪」等美劇，「東京大酒店」等日劇，「與神同行」、「七月與安生」等電影，侵權近10億元，經數月之調查、分析，查出陳、莊歷年來賺取之暴利金額總計約有7,600萬2,576元，並於日前偵結，依 違法著作權法提起公訴。

檢警為避免告訴人求償無門，已查扣陳男、莊男名下2棟位於桃園市八德區的透天厝與美金保單等財產，價值約6737萬餘元，檢方說，陳、莊2男已坦承涉及不法，檢方9日偵結，已依違反著作權法將2人提起公訴。

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