東森購物剁手攻略曝5大激殺　原價千元面膜、眼霜通通賣1元

▲東森購物「11.11爽購節」活動開跑至11月26日止。（圖／翻攝自東森購物網）

記者洪菱鞠／台北報導

雙11除了鎖定特賣品，更不能錯過快閃限定的超狂優惠，東森購物「11.11爽購節」曝光的剁手攻略中，商品激殺5大專區是不少人瞄準的重點，例如價值1千多元的美妝品，搶到只要1元，眾多指定商品限時限量最低1元起，買起來很划算。此外，11/11當天加碼東森幣擴大折抵最高可以100%全用折抵，等於不用花一毛錢，0元就能把商品帶回家。

東森購物「11.11爽購節」全通路好康優惠齊發，其中，ETMall強打7大促銷回饋，包括眾多商品回饋11%東森幣、每天狂灑8場紅包雨，最高可獲得東森幣1,111枚、11/11當天LINE回饋5%無上限、23家銀行最高回饋25%刷卡金、指定超商取貨送咖啡、全館消費滿額抽百萬美妝豪禮、每天打卡抽夏普60吋液晶電視，更有指定商品1元、11元、111元、1,111元、11,111元，5大激殺專區敗起來最超值。

搶手好物如東風極柔3層抽取衛生紙90抽x6包x1串、好奇純水嬰兒濕巾加厚型奇奇與蒂蒂系列限定版70抽x3包、2.4A快充 Lighting 編織扁平充電線、妙管家小蘇打粉1000g 2盒，通通只要1元，市價超過1千元的PS韓國美美妍電眼修修發光全效眼霜、DeMon緊緻光耀黑面膜，也在雙11破盤僅1元就能入手。

▲DeMon緊緻光耀黑面膜3片/盒市價1,440元、PS韓國美美妍電眼修修發光全效眼霜30ml市價1,280元，雙11限定都只要1元。

11元好物有新東陽金鑽鳳梨水果乾、東風柔韌3層抽取式花紋衛生紙100抽x12包、EASY SHOP俏挺條紋低腰平口褲、名模天后韓版連帽小熊圖案造型上衣、華陀扶元堂原萃加州黑棗精體驗組等。111元則有迪奧超惹火精萃唇膏&絲絨唇露試色卡、依奈川星辰愛戀無鋼圈內衣、Fonestuff Fits33陶瓷高音質入耳式耳機、日本味王30:6:6高濃度金盞花葉黃素晶亮膠囊7粒1盒等。

▲東風柔韌3層抽取式花紋衛生紙100抽x12包，市價159元，特價11元。

可現省千元以上的京麗銀纖維長效護膝XL、LooCa泰國進口乳膠枕2入、FORTE台塑生醫再生密集抗皺安瓶、義大利Giaretti 二合一熱壓三明治鬆餅機2入組、日本味王防彈咖啡強效版輕飲強效版5盒，以及coClean隨身空氣清淨機、OMIX Y6夢幻粉色全新升級！真無線半入耳式運動藍牙5.0耳機，全部也只賣1,111元。

另外，小資女想入手精品包，可趁這一波搶購PRADA防刮牛皮金浮雕logo信封式手拿長夾，市價22,800元，限定特賣11,111元；週年慶人氣超夯的明星商品SK-II 青春露活膚霜，超強雙11特惠組同樣11,111元，一口氣幫荷包省下8,709元，其他如華陀扶元堂 3A頂級即食燕盞4盒、CARSCAM 9吋極速智能電動折疊滑板車、韓國WINIX 21坪自動除菌離子空氣清淨機ZERO+ 抗寵物病毒加強版送燉鍋、九陽多功能全方位調理機 DJ10M-K96送快煮壺，只要11,111元就能買到。

▲SK-II 青春露活膚霜超強雙11特惠組，市價19,820元，特價11,111元。

▲PRADA防刮牛皮金浮雕logo信封式手拿長夾，市價22,800元，特價11,111元。

雙11當天更加碼東森幣擴大折抵，最高100%折抵，包括象印0.6L超輕量OneTouch不鏽鋼真空保溫杯、FORTE台塑生醫超輕透水感防曬凝乳50ml、Angel LaLa天使娜拉蜂王乳+芝麻素糖衣錠2盒、宏瑋醫療口罩50片/盒、ASHIYA美思滿高純度胎盤素眼部安瓶10ml、DeMon緊緻光耀黑面膜、DeMon_蜂王美姬Q彈飲及De Mon極緻美白生物纖維面膜等眾多商品，都可用東森幣全部抵用，等於0元帶走商品。

今年適逢東森購物21周年，「11.11爽購節」將開跑至明年1月31日，活動期間於全通路消費任一件商品，有機會抽中奢華國旅，不只天天抽瑞穗天合國際觀光酒店住宿1泊2食，每月再加碼抽五星級觀光列車環島之星3天2日遊，1人中獎，2人同行。除日日有好康、天天享優惠，東森購物首度與「7-ELEVEN交貨便」攜手合作，常溫、冷凍雙溫包裹店取服務一次到位，指定網購商品選擇7-ELEVEN取貨，消費不限金額享限時免運，再送CITY CAFE中杯熱美式。