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丹麥大規模撲殺水貂緊急喊卡　250萬隻早已送命

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▲因為新冠病毒的威脅，丹麥迄今大約巳有250萬隻可愛的水貂遭到撲殺。（圖／達志影像／美聯社）

因為新冠病毒的威脅，丹麥迄今大約巳有250萬隻可愛的水貂遭到撲殺。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

丹麥日前爆發多起養殖貂將變異的新冠病毒傳染給人的病例後，斷然宣布將撲殺全國多達1700萬隻的養殖水貂。然而，隨著反對黨議員不斷抨擊政府的處置方式，政府已緊急喊卡，表示不會繼續執行原定的撲殺水貂計畫。

英國《衛報》周一(9日)報導，丹麥首相佛德里克森上周曾表示，由於擔心突變的新冠病毒會從水貂傳染給人類，並可能進一步危及未來的疫苗，政府決定撲殺所有養殖水貂。 該項命令是直接向水貂養殖戶下達的，並未獲得議會通過相關緊急立法所需的四分之三多數票。

丹麥最大反對黨「自由黨」領導人顏森說：「人們對這種撲殺行為是否有科學依據，表示強烈懷疑。該項決定剝奪了很多人的生計。實際上政府並沒有這樣做的合法權力。」

南丹麥大學法學教授瓦吉告訴丹麥媒體說：「撲殺令是非法的！」 有丹麥官員透露，政府仍計畫在10日提出緊急法案，但他們也理解議員們將需要更長的時間來消化該提案。丹麥政府也可以選擇使用標準的立法程序來通過法案，它僅需要超過議會裡半數議員的支持，只不過需要稍長的時間。

9日下午，丹麥養殖場已經停止了大規模的撲殺。據了解，養殖場主人會繼續撲殺感染新冠病毒的水貂，但不會撲殺未被感染的。當地媒體統計，迄今大約巳有250萬隻水貂遭到撲殺。據了解，水貂養殖者會獲得賠償因撲殺而導致的全部損失。

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