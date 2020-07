美國航空一女客拒戴口罩被趕下機　同機乘客鼓掌歡呼！

▲被趕下飛機的女子轉過身來說:「你們喜歡鼓掌,就鼓個夠吧!」(圖/翻攝自Tik Tok)

國際中心/綜合報導

英國《每日郵報》周四(23日)報導,上周日(7月19日)一架從美國俄亥俄州飛往北卡羅來納州的「美國航空」(American Airlines)國內班機上,一名女子因為拒絕戴口罩遭到趕下飛機。「美國航空」針對新冠疫情規定:除兩歲以下兒童外,所有乘客在飛機上都必須戴口罩,以防止新冠病毒散播。

來自北卡羅來納州的機上乘客史萊德(Jordan Slade)拍下了當時的畫面。從影片中可見,兩名戴著口罩的航空公司保全正等待這名女子將她的3個大行李袋收起來,然後護送她出去。

當這名女子收拾好東西準備下飛機時,機上其他乘客立時鼓掌歡呼。被趕下飛機的女子這時候轉過身來對其他乘客說:「你們喜歡鼓掌,就鼓個夠吧」(You can clap all you want)!

史萊德告訴《每日郵報》說,這名女子一開始時就要求先登機,登機後就開始講手機。當空服員要求她別再使用手機時,她又跟空服員吵起來。

史萊德說:「她後來更拒絕戴上口罩,讓其他乘客處於感染的風險中。甚至有乘客為此跟她發生爭執。」 這名女子在機上跟其他乘客爭吵不斷,始終不願戴上口罩。由於延誤起飛,當這名女子被趕下飛機時,班機上頓時爆出一片鼓掌歡呼聲。