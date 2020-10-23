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癡癡地等　忠犬憑窗盼主人回家　無怨無悔等足10小時！

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▲「皮蛋」和女主人張女士的合影。（圖／翻攝自TikTok）

忠犬「皮蛋」無怨無悔、堅定不移的癡等主人回家。（圖／翻攝自TikTok）

國際中心／綜合報導

這是一幕讓人感動又心碎的畫面。一頭忠犬在屋裡憑窗眺望，為了等待主人回來。隨著時間的流逝，牠在原地足足盼了 10個小時！

這頭忠犬是一歲的獵犬「皮蛋」(意指牠很調皮)。影片是由居住在中國大陸瀋陽市的張女士上傳到TikTok的。 她說，當她看到錄影重播時，她的心都碎了。但是對於「皮蛋」無怨無悔、堅定不移的奉獻精神，她很難回報。

她告訴MailOnline說：「牠經常這樣。大多數時候，牠會整個上午都在那兒盼著盼著，但有時候也許會小睡一會。」 這位狗主人目前已經會使用應用程式來記錄愛犬的日常生活。

上周三，她從家裡監視器錄影畫面裡看到狗狗「癡癡地等」的過程，感動之餘上傳了這段影片。 影片顯示，當天上午7點30分左右，「皮蛋」趴在窗前，低頭目送著張女士離開家裡去上班。但是在接下來的10個小時裡，忠誠的「皮蛋」一直留在原地，一直注視著遠方，彷彿在搜尋女主人的蹤跡。

直到下午5點40分左右，當牠看到張女正走向家門時，牠立刻跳下床，衝向門口。當張女士打開家門時，喜出望外的「皮蛋」興奮的跳起來撲向她。

張女士說：「看到影片中那一幕時，我整個心都碎了。但是我別無選擇(因為不得不上班)。」她說她會在周末和假日帶牠出去玩，也考慮未來替牠找個伴，但又擔心牠倆會一起癡癡地等！

▲「皮蛋」和女主人張女士的合影。（圖／翻攝自TikTok）

「皮蛋」和女主人張女士的合影。（圖／翻攝自TikTok）

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