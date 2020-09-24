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4隻狗狗進駐芬蘭赫爾辛基機場，為旅客檢測新冠病毒

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▲芬蘭出動訓練有素的狗狗來識別可能感染新冠病毒的旅客。圖為進駐赫爾辛基機場的檢測犬凱西( K`ssi)。(圖／達志影像／美聯社)

芬蘭出動訓練有素的狗狗來識別可能感染新冠病毒的旅客。圖為進駐赫爾辛基機場的檢測犬凱西( K'ssi)。(圖／達志影像／美聯社)

國際中心／綜合報導

「美聯社」報導，4隻訓練有素的狗狗從23日(周三)進駐芬蘭赫爾辛基機場。牠們將代替其他檢測方式，靠嗅覺識別可能感染新冠病毒的旅客。

報導稱，儘管澳洲、法國、德國和美國等國的研究人員都在研究如何讓狗狗成為新冠病毒的「檢測器」，但芬蘭為期4個月的這場試驗是迄今為止規模最大的試驗之一。

芬蘭「嗅覺檢測協會」這次派出4隻不同品種的狗狗，牠們之前也接受過檢測癌症、糖尿病或其他疾病的訓練。這4隻狗狗將在赫爾辛基機場分成兩組，輪班工作。

據了解，在檢測過程中，旅客跟狗狗不會有直接的身體接觸。按照要求，旅客要用紙面巾擦拭皮膚，然後把它放在一個罐子裡，工作人員會把這個罐子拿到狗狗所在的另一個房間。狗狗只需10秒鐘就能嗅出結果，它們會用抓地、躺下、吠叫或其他方式給出答案，整個過程不超過1分鐘。

如果檢測結果為「陽性」，工作人員會為這名旅客進行核酸檢測，以證實準確性。赫爾辛基機場所在的萬塔市副市長阿隆基托說，這項計畫耗資30萬歐元(約1020萬元新台幣)，跟其他大規模檢測方法比起來，「非常省錢」。

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