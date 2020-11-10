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婆婆流連街頭「住垃圾屋」靠鄰居救濟　一查竟是「千萬炒樓王」

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▲香港一名婆婆每天坐在麵包店前，不少街坊都會送上便當、麵包，甚至是現金給甄婆婆「幫補」，而她亦不介意照單全收。（圖／《東張西望》節目截圖，下同）

▲香港一名年屆八旬的甄婆婆每天都坐在麵包店前，不少街坊都會送上便當、麵包，甚至是現金給她「幫補」，而她亦不介意照單全收。（圖／《東張西望》節目截圖，下同）

文／香港01

所謂人不可貌相，穿金戴銀的未必富有，衣衫襤褸的亦可能大有來頭。《東張西望》近日一連兩集播出一名經常流連於長沙灣街頭婆婆的故事，看來潦倒、平日不時接受好心街坊接濟的她居於該區一間「垃圾屋」內。

原以為婆婆是名需要幫忙的長者，但經查冊卻發現，婆婆與丈夫竟是該區的炒樓王，常以買賣舊樓賺錢，高峰時身家或逾千萬。不少網民看過報道大感驚訝，有人狠批她利用他人善心，亦有人慨嘆夫婦兩人辛苦多年仍要供養兒子實屬悲哀。 

年屆八旬的甄婆婆每日黃昏約5時半，都會於長沙灣元州街的一間麵包店門前坐下，一坐就是8小時。看起來衣衫單薄、行動不便的她往往引來街坊注意，不少好心人更會送上飯盒、麵包，甚至是現金「幫補」，而婆婆亦不介意照單全收。攝製隊記錄婆婆的生活，發現她連大小二便也在麵包店門前解決，更曾將裝有小便的膠盆撥向行人路，衛生情況惡劣。

甄婆婆不只在街頭解決需要，原來居住環境亦堆滿衣服、飯盒及膠袋，發出陣陣異味，猶如一間垃圾屋，雜物之多令她只能睡在地上。她的鄰居李小姐直指非常困擾，稱曾在婆婆家門前看到有老鼠及蟑螂出沒，即使關上所有門窗及開冷氣也未能解決，對生活影響甚大，更因而打算搬屋。

▲香港一名婆婆每天坐在麵包店前，不少街坊都會送上便當、麵包，甚至是現金給甄婆婆「幫補」，而她亦不介意照單全收。（圖／《東張西望》節目截圖，下同）

▲甄婆婆的居住環境堆滿衣服、飯盒及膠袋，發出陣陣異味，猶如一間垃圾屋，更引來老鼠及蟑螂出沒。


當主持人走近查詢時，甄婆婆對接受街坊接濟直認不諱，不過她稱沒有「向人討錢」，又表示自己持有物業，靠收租幫補現時居住單位的租金。對於屋內雜物問題，她則解釋自己將返回大陸與兒子、媳婦及孫兒定居，兒子稍後將幫她搬走物品。

原來甄婆婆每天到街頭獨坐，目的是等待同樣年屆八旬、任職清潔工的丈夫曾先生下班。曾先生承認兩人家中雜物過多，不過指太太不願丟棄故沒有辦法，而甄婆婆亦強調雜物並不「污糟」，沒有看過老鼠蟑螂。

由於甄婆婆曾表示持有物業，製作團隊翻查土地註冊資料，竟發現甄婆婆及曾先生並非街坊所想般潦倒，相反兩人竟是「青山道炒樓王」，多年來先後數十次買賣舊樓賺到不少，高峰時夫婦身家更過千萬（港幣，下同）。有區內地產經紀更指，婆婆買樓均是「full pay」全數支付，以「來去留送，甩手直衝」策略，專攻區內舊樓以節省印花稅，每次轉手均賺數萬至數十萬，扣除稅項後仍有進賬，相當和味。

報島播出後引來網民熱烈討論，不少觀眾都驚訝甄婆婆的真正身份竟是炒樓王，有人狠批她利用街坊善心，「厚臉皮」接受好心市民幫助；亦有人看過婆婆與丈夫的生活，認為年屆八旬的兩人亦不能好好享福，反而要居於垃圾屋及供養兒子亦有其可悲之處。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

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