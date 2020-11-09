柯文哲：中美對抗仍是未來15年世界局勢　台灣現階段應該三軍戒備

記者袁茵／台北報導

民主黨籍美國總統候選人拜登當選美國總統，外界質疑大打「抗中牌」的民進黨政府單方面押寶美國總統川普，不利於台灣應對之後的美國政局。針對未來中美對抗局勢，台北市長柯文哲表示，現階段應三軍戒備，等明年1月20日再來處理。

▲台北市長柯文哲接受聯訪。（圖／記者袁茵攝）

柯文哲9日出席「2020台北社造季—小民的幸福社區」活動，並接受媒體聯訪。針對媒體詢問，會不會覺得蔡政府押川普是押錯寶？柯文哲回應，美國是一個成熟的民主國家，他們這些所謂留美的，都對美國有一定程度的了解，美國國家政策不會因為總統改變，整個國家政策就急轉彎，「不太可能啦！」

關於中美對抗局勢，柯文哲表示，不敢講未來30、40年，但在可見的未來15年以內，中美對抗仍還是一個世界的局勢，所以戰略大概不會改變，但是每個總統的行政風格不同，戰術可另外再討論，「明年1月20日美國總統才會交接，現階段我們應該是三軍戒備，然後等到明年1月20日再處理。」

至於有沒有要給蔡政府的建議？柯文哲說，沒什麼建議，因為國防外交是總統職權，總統蔡英文應該比他們更緊張才對。

另外由於川普打算提出訴訟，被網友笑稱「美國丁守中」。柯文哲說，美國還是世界上最強大的國家，不要隨便干涉他國內政，這種事情他們不會多講什麼，相信美國是一個成熟的民主國家，一定有智慧去解決自己的問題。

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