國民黨提萊豬重啟談判　柯文哲：美國政策不會因為換總統就急轉彎

記者袁茵／台北報導

美國總統大選結果出爐，由民主黨候選人拜登勝選，預計於美東時間2021年1月20日與現任美國總統川普交接，使國民黨提議乾脆重啟萊豬談判。近日屢為萊豬議題槓上中央的台北市長柯文哲表示，美國是一個成熟的民主國家，政策不會因為換總統就改變。

▲台北市長柯文哲接受聯訪。（圖／記者袁茵攝）

針對國民黨提議美豬重啟談判，柯文哲9日在北市府受訪時表示，美國是一個成熟的民主國家，政策不會因為換總統就急轉彎。

關於美豬的進口問題，柯文哲重申，他之前就已經提過了，源頭管理、明白標示，「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」，所以不管是美豬，還是將來有什麼新的東西要進來，台灣還是可以對出口國有一些要求，北市府立場就是「源頭管理、明白標示」，如果源頭不處理好，地方政府非常難處理。

柯文哲強調，美豬不是食安問題，而是溝通與管理的問題，總統蔡英文先出來宣布要進口含有萊克多巴胺的美國豬肉，然後教育部說學生不可以吃，國防部說軍人不可以吃，「我心裡面就在想說，欸！你們要不要喬好再來講？」

柯文哲說，看到網路上有人開始回顧2012年、2016年民進黨在野時怎麼講美豬議題，「誰在朝執政誰就贊成，誰在野就激烈反抗，我們一直沒有建立一個理性討論問題的社會。」

最後，柯文哲說，「這個是國家進步過程中過渡的階段，反正大家知道就好，對我來講，源頭管理、明白標示就是一個最根本的方法。」

另外關於9日中午與雲林縣長張麗善進行直播，會不會談萊豬議題？柯文哲強調，地方縣市首長還是比較關心怎麼把當地農產品推銷出去，「人家也不是每天都在打高空的。」

至於會不會邀請張麗善一同在11月22日上街？柯文哲回應，雲林養很多豬，作為縣長一定會講如何雲林國產豬的促銷方案，聽說要找火鍋店合作，「地方首長比較關心的是怎麼去解決民眾一些生活上問題。」

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