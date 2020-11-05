獨／政院能源辦公室被爆「名單沒更新」　綠委辭職一年名字還在

▲行政院能源減碳辦公室委員名單。（圖／取自行政院網站）

記者徐政璿、陳家祥／台北報導

行政院「沒開會」議題掀起波瀾，近日又有網友發現，去年11月辭去綠色公民行動聯盟副秘書長，投入民進黨不分區立委的洪申翰，名字仍高掛在行政院網站上，反倒是今年6月從經濟部次長升為部長的王美花，職稱已經更新。

國民黨立委江啟臣日前接連踼爆，行政院食安會報、治安會報等11個會議全都逾期未開，時代力量立委王婉諭今（5日）更直接在臉書貼文加碼爆料，行政院「兒童及少年福利與權益推動小組」也已長達7個多月沒有開會，新委員苦等不到聘書無法上任，她問「到底要讓大家等多久？」

行政院沒開會的爭議接連爆發後，有網友在整理資料時也發現，洪申翰在2019年11月辭去綠色公民行動聯盟副秘書長一職，今年1月當選民進黨不分區立委後，名字卻仍高掛在行政院能源及減碳辦公室網站上，反倒是今年6月從經濟部次長升為部長的王美花，職稱已經更新。

洪申翰受訪時表示，去年11月辭去綠色公民行動聯盟的職務之後，事實上也就直接將行政院能源及減碳辦公室的工作辭掉了，由於不再參與，因此後續狀況就不了解。至於能源辦公室的開會頻率，他則說，「有時間隔比較長、有時比較短」。

對於行政院網站名單沒更新一事，行政院發言人丁怡銘回應，「今年疫情許多會議沒有召開，轉為小組專家會議，因此網站沒有更新；最近疫情穩定，會盤整各項會議。」

▼民進黨不分區立委洪申翰。（圖／記者李毓康攝）