電動機車年增率少一半！綠委批「補貼政策」搞出一堆燃油機車

▲張子敬強調，七期燃油車雖然沒有電動車乾淨，但仍比舊車好。（圖／記者屠惠剛攝）



記者許展溢／台北報導

立法院衛環委員會今（9 日）邀請環保署報告未來空品改善作為、非法事廢流竄改善方案，並審查廢清法及噪音管制法修正草案。民進黨立委洪申翰提到，今年政府補助機車汰換政策，七期燃油車跟電動車都是補助5000元，但電動車增加率相比去年減少一半，七期銷量卻大幅增加，影響減碳工作。

洪申翰表示，七期燃油車生命週期汙染物排放量是電動車的27倍，且可以騎很久，根本是影響政府減碳目標，其中，環保署稱補助七期燃油車是因偏鄉基礎設施不足才有需求，雖同意此說法，但這麼多燃油機車補助，大多卻都在六都，「補貼政策出問題」，更出現讓運具電動化政策遲緩，還有阻力，更搞出一堆燃油機車，不覺得減碳政策都只能靠補貼。

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張子敬坦言，主要交通工具都是在都會區，長遠當然是朝電動車發展，但當初決策最迫切的是汰換老舊機車，解決空污問題，只是決策上必須去考慮「電動機車售價」外，也要有補貼，民眾比較願意去換，但同時也因電動機車價錢高，會導致很多人繼續用舊機車。

張子敬強調，因此站在改善空污策略立場，若舊車能先換七期，雖然沒有電動車乾淨，但七期還是比舊車好，重申以減碳來說，最好都是電動機車，但如果都不換，也就是舊車繼續用3、5年，空氣改善都不會有機會。