美軍陸戰隊抵台傳授兩棲、特勤作戰課程　海軍：軍事合作正常進行

▲海軍陸戰隊模擬對澎湖兩棲登陸突襲作戰。（圖／軍聞社）



記者陶本和／台北報導

美國總統大選塵埃落定，台美之間的軍事交流互動也恢復正常。有消息指出，美國海軍陸戰隊受邀抵台，9日起連續四週在高雄左營教授海軍陸戰隊、兩棲特勤作戰課程。對此，海軍態度相對低調，僅表示台美軍事安全合作均維持正常進行，個案內容不予評論。

海軍陸戰隊在7月時，實施「聯合登陸作戰」操演，以突擊連膠艇實施「向岸突擊登陸」，但其中一艘膠艇翻覆，不幸釀成三死一傷的意外。同時，海軍強化陸戰隊特勤隊特種作戰與反恐反劫持，編列多達8.2億元預算。

不過，美軍陸戰隊這次為期一個月的密集訓練，據消息指出，是我國因疫情暫停台美軍事互動後，首次恢復運作；不過，還是經協調美軍配合我防疫政策來台。

事實上，每年在漢光演習期間，美軍觀摩團都會抵台，而陸軍航空特戰指揮部與美國陸軍綠扁帽特種部隊，也會固定舉行「互動操演」；不過今年都受疫情影響而暫停。

對於美國海軍陸戰隊受邀抵台，9日起連續四週在高雄左營教授海軍陸戰隊、兩棲特勤作戰課程一事；海軍司令部稍早表示，為維持區域的和平穩定，台美軍事安全合作交流均維持正常進行，惟有關個案內容，不予評論。

▲海軍陸戰隊。（圖／翻攝蔡英文 Tsai Ing-wen臉書）

▲海軍陸戰隊兩棲偵搜班操艇訓練。（圖／翻攝自Facebook／中華民國海軍陸戰隊）

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