台海情勢緊張　嚴德發視導海軍雷達、飛彈部隊

▲嚴德發視導北部駐軍。（圖／軍聞社，下同）



政治中心／綜合報導

共軍不斷派機擾台，我軍嚴陣以待掌握台海情勢，國防部長嚴德發7日視導北部駐軍，代表三軍統帥蔡英文總統對於官兵戮力戰訓，堅守崗位職責，而從《軍聞社》公布照片畫面研判，嚴德發視導地點應該是海軍部署雄風反艦飛彈，以及雷達站等地點。

嚴德發赴北部駐軍視導，針對戰備任務給予指導、犒慰官兵辛勞，而從一張嚴德發與官兵合影的照片看來，背景畫面看到「北海雄風」，研判視察地點海軍駐點，包括三芝雷達站、飛彈部隊等等。

嚴德發認為，國軍官兵要以積極的聯合情監偵作為，在三軍聯合作戰精神與要求下，秉持「聽得到、看得見、能指揮」的原則，透過早期預警、即時傳遞功效，確實提供三軍部隊應變處置，在所望時間及區域，如期發揮最佳戰力，達成守護國家、捍衛人民安全的重要職責。

嚴德發指出，近期面對中共機艦騷擾，區域的和平穩定一再受到威脅，我們仍須堅守「不畏戰、不求戰」的原則，提高警覺，隨時掌握共軍動態並即時應處，對各種可能的威脅風險，縝密評估，為國家安全做好萬全的準備。

嚴德發強調，聯合情監偵的各項指管作為，攸關區域情勢的演變，更直接影響國家安全；因此，不但要做到相互支援、無罅隙的標準，更應於平時注意人員多專多能的教育訓練及機動效能，俾利戰時單位功能與戰力，得以具體發揮。

此外，嚴德發提到，日前在戰備任務訓練月期間，看到國人在部隊機動過程中，沿途給予國軍官兵鼓勵與打氣，充分證明了官兵辛勤的付出與貢獻，都讓國人感受到國軍的辛勞，也獲得肯定，而我們官兵弟兄姐妹更要加倍努力，克盡職責，捍衛國家安全。