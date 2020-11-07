平均年齡20多歲　解放軍曝光首批「養成飛行員」日間著艦遼寧號

▲解放軍首批「養成飛行員」平均年齡20多歲。（圖／翻攝解放軍報）

記者曾俊豪／綜合報導

解放軍海軍第一批「生長模式」培養的艦載戰鬥機飛行員正式通過航母資質認證，這群飛行學員從高中就被挑出進而訓練養成，最終創下單批認證人數最多、平均年齡最小、飛行時間最少、認證週期最短的紀錄。其中，飛行員平均年齡才20多歲。

解放軍報報導，在成功將戰機尾溝掛住阻攔索，並在遼寧艦甲板上划下巨大的「V字」，剛完成最後一架次飛行的張宇亮打開座艙蓋，走下戰機。成功的駕機著艦後，也代表張宇亮和其他飛行學員順利取得「航母晝間著艦資質認證」，成為航母艦載戰鬥機「尾鈎俱樂部」的新成員。

報導指出，這批學員是解放軍海軍首批「生長模式」培養的艦載戰鬥機飛行員，平均年齡20多歲，從高中招收的飛行學員中訓練培養。

▲▼解放軍首批「養成飛行員」完成日間著艦測試。（圖／翻攝解放軍報）

負責訓練認證任務的解放軍某艦載機試訓基地領導孫寶嵩指出，生長期班飛行時間短、空中經驗少、安全風險高，基地堅持科學論證，嚴密組織，充分發揮現有裝備最大使用效能，深化「基地化」組訓方式改革。

報導提到，解放軍海軍近來將艦載機飛行人才培養作為推進海軍轉型建設的大事，先後制定連串艦載機飛行人才培養方案，調整優化與生長模式相適應的教學、訓練和保障體系，逐步打造艦載戰鬥機、特種機、直升機、空中戰勤和無人機「五位一體」整體推進以及改裝、生長「雙軌並行」的培養體系。

▲▼解放軍遼寧號航空母艦。（圖／翻攝解放軍報）