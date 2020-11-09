拜登勝選　陳明通：中共將持續對台施壓

▲陸委會主委陳明通。（圖／記者屠惠剛攝）



記者蔡紹堅／台北報導

美國總統大選由民主黨候選人拜登（Joe Biden）勝出，對於未來中美與兩岸關係的變化，陸委會主委陳明通表示，中共對台政策不會受到美大選影響，將持續對台灣施壓，加速操作統一進程，並加大操作「經社促統」「以統逼和」作為，逼迫我方接受「一中」政治框架。

陳明通9日上午赴立法院就「美國大選對兩岸關係之影響」報告備詢，他指出，美國總統大選出爐，美中雙邊衝突的局勢可能暫時趨緩，但長期競爭態勢不變，北京方面應會審慎評估美方內部形式，重塑雙方關係發展趨勢，「中共將試圖廣泛接觸，尋求『重新設定、管控分歧』的中美關係，緩和外部壓力，以利鞏固黨領導權威及內部政經議程的推進。」

▼美國民主黨總統當選人拜登。（圖／路透）



陳明通提到，中共視台灣議題為中美關係的核心，全力阻斷美方對台海議題的涉入，並破壞台美合作關係提升，對台政策不會受到美國大選影響，將藉情勢發展，策略迂迴或加速操作所謂統一進程，未來仍將加大操作「經社促統」「以武逼和」的複合式統戰與強制作為，迫我方接受「一中」政治框架。

陳明通強調，面對兩岸情勢的發展，政府將在捍衛民主自由價值的原則下，堅定既定立場，持續維護台海和平穩定，妥慎應處可能情況，「呼籲對岸秉持務實理性態度，放棄強加於人的框架，不設前提的溝通對話，以化解對立、共同促進兩岸的良性互動發展。」

▼陸委會主委陳明通。（圖／記者屠惠剛攝）

