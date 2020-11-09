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林俊憲反擊「押寶說」轟國民黨：你們單押中國在大聲什麼？

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▲▼民進黨立委林俊憲。（圖／ETtoday攝影中心翻攝）

▲民進黨立委林俊憲。（圖／ETtoday攝影中心翻攝）

記者蕭羽耘／台北報導

針對美國大選期間，國民黨不斷質疑蔡政府「押寶」美國總統川普，民進黨立委林俊憲9日反擊國民黨表示，口口聲聲講的押寶，實際上並不是押川普或拜登，而是台灣人押美國，國民黨卻押中國的問題。

林俊憲9日透過臉書發文表示，單押中國的國民黨，究竟在大聲什麼？種種行為都顯示出國民黨這些舉動根本不是以台灣利益為出發點，單純為了把外交關係內政化，當做攻擊政府的武器之一。

林俊憲指出，其實國民黨的邏輯，自己大概可以理解，長期遠美舔中的國民黨，看到川普任內台美關係大幅進步，自然很不是滋味。實際上，今天換作任何人當美國總統都一樣，只要試圖改善台美關係、只要不對中國友善，都會被國民黨質疑民進黨政府在「押寶」。

林俊憲說，如果拜登上任後一樣對台灣友善，已經可以預見國民黨又要質疑政府「押寶」拜登了！說白話一點，國民黨口口聲聲講的押寶，實際上並不是押川普或拜登，而是台灣人押美國，國民黨卻押中國的問題。

另外，他也抨擊，無論美國總統是誰，台灣人已經很明確表態，不可能接受專制的中國，倒是把全部身家都押在中國身上的國民黨，是否跟台灣人的利益有所衝突？在台美關係這件事上，任何人都有資格對政府提問，國民黨最沒資格。

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