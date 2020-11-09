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文在寅再祝拜登勝選！強調兩韓和平「無空窗期」...估明年1月訪美

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▲▼文在寅9日召開青瓦台幕僚會議，再次恭賀拜登勝選。（資料照／達志影像／美聯社）

▲文在寅9日召開青瓦台幕僚會議，再次恭賀拜登勝選。（資料照／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

拜登（Joe Biden）代表民主黨從2020美國總統大選勝出，對此南韓總統文在寅除了第一時間在推特以韓文、英文連發3則動態表達祝賀外，今（9）日下午在會議上更表示，未來將會與拜登和其陣營主要人士進行多方面的接觸、溝通，鞏固更堅定的韓美同盟關係，以保證韓半島（朝鮮半島）和平絕無空窗期。

根據《韓聯社》、《News1》報導，文在寅9日下午2時在青瓦台與民1館3樓影像會議室召開首席與幕僚官員會議時，再次恭祝拜登勝選，他表示身為可靠盟邦的元首，絕對尊重與支持美國人民的選擇，「期盼拜登總統與賀錦麗副總統能團結美國，率領政府走向成功。」

文在寅表示，「過去我們與川普政府，以兩國元首間堅定的友情與信賴為基礎，達成完美的合作。我國政府在推動韓半島和平進行上，有著堅忍不拔的意志，未來更將致力於與新上任美國（拜登）政府，延續過去與川普政府合作時所取得的碩果，以求穩定發展。」

▲▼南韓青瓦台（圖／CFP）

▲文在寅表示，未來將與新上任的拜登政府展開多方面接觸。（圖／CFP）

文在寅強調，在鞏固韓美同盟關係、推動韓半島和平進程上應屏除空窗期，「我與我國政府將會與美國新任政府共同穩定韓美同盟，拉緊兩國人民間的溝通紐帶。作為價值觀上的同盟國，將會謀求守護民主主義、和平、人權、國際與多邊合作等共同價值，在克服新冠肺炎（COVID-19）疫情與氣候變遷危機上，尋求緊密合作。」

文在寅分析，「總統當選人拜登過去強調的碳排放與氣候變遷應對政策，正與我國政府訂立的碳排放縮減目標與綠能新政（Green New-deal）政策一致。」

文在寅呼籲，應以前段時間所累積的成果為基礎，記取過去的教訓，並集結各方智慧，在推動韓半島無核化與永久和平上有所進展，「在韓美兩國緊密合作下，期盼南韓與北韓（朝鮮）身為兩韓問題的當事者，能完成更重要的任務。」

▲▼南韓外長康京和赴華府韓戰紀念公園獻花。（圖／達志影像）

▲南韓外長康京和赴華府韓戰紀念公園獻花。（圖／達志影像）

最後，文在寅也提到外交部長康京和（강경화）飛抵美國華府，準備於美東時間9日與國務卿蓬佩奧展開外交長官會談，他表示，應與川普政府合作至最後一刻、取得最大的成果。

根據韓媒《MBN News》分析，考慮到韓美同盟關係的重要性，文在寅將在近期透過電話向拜登表達祝賀之意，並籌劃在拜登明年1月20日就職後訪美。

►拜登當選美國總統！文在寅推特「雙語3連發」祝賀：盼鞏韓美同盟
►火速訪美！南韓外長分析拜登北韓政策：不採歐巴馬「戰略忍耐」

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