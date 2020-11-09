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拜登列出就職當天要做的4件事！力求新政府「無縫接軌」

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▲▼ 拜登與賀錦麗。（圖／取自buildbackbetter）

▲根據美媒報導，拜登與賀錦麗即將入主白宮。（圖／取自buildbackbetter）

記者王佩翊／編譯

美國2020總統大選即將落幕，雖然還未正式完成所有計票作業，但拜登已經搶先奪得290票，超過270票的當選門檻，順利成為下一任白宮主人。即使現任總統川普仍不承認敗選，並揚言要採取法律戰，但準總統拜登與副手賀錦麗的交接計畫官網也已經上線，誓言要在上任第一天就展開工作，針對四大議題進行改革。

根據《紐約時報》報導，儘管川普不肯承認選舉敗選，並持續尋求「不太可能成功」的法律戰，但美國總統大選當選人拜登（Joe Biden）與副手賀錦麗（Kamala Harris）早已發表當選感言，並在8日籌組「拜登政府」提前做準備。

拜登團隊成立交接計畫官網，日前正式上線，誓言新政府要在入主白宮的第一天就「無縫接軌」，針對四大議題採取動作。拜登在官網上表示，四大要務分別為新冠肺炎、經濟復甦、種族平等以及氣候變化，新政府將會創造一個強大的中產階級，打造面向未來的經濟。

▲▼2020美國總統大選,拜登。民主黨候選人拜登4日在威爾明頓（Wilmington, Delaware）發表演說，希望選民冷靜且有耐心地等待選舉結果。（圖／路透）

▲拜登已經發表勝選演說，並成立交接計畫網站，以期在就職當日能夠隨即進入狀況。（圖／路透）

拜登表示，他將在明年1月20日就職當天致函聯合國，以表美國想要加入改善全球氣候變遷的努力，推翻川普的環保態度。川普政府2019年曾退出由174國參與的巴黎氣候協議。在疫情方面，他也找來歐巴馬政府時期的公共衛生局長墨西（Vivek Murthy）帶領防疫工作小組，以因應疫情發展。

拜登曾說，他將恢復公務人員成立工會的權利，並重新安置更多的遊民與國際難民，同時他也有意廢除穆斯林國家公民的入境禁令，同時致電外國領袖，以恢復美國與盟友間的關係。

在競選過程中，拜登就曾一再強調，雖然他是以民主黨人的身分參選，但他會以美國人的身分治理國家。

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