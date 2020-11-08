交往6年…男友派人扮長輩提親！她結婚完知自己是「第5任妻」崩潰

▲陳姓女子與交往6年的男友結婚，婚後才知兩人交往期間，男友其實有過2段婚姻。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者徐愷昕／台北報導

陳姓女子2010年在當時任職的光電公司認識了許姓男子，她不知道許男已婚，隔年答應交往，2人愛情長跑6年後，許男為了給陳女一個承諾，派出王姓友人以長輩身分至陳女家提親。陳女2017年結婚完請領戶籍謄本時，才赫然發現原來老公剛離婚不久，且與她交往期間曾與不同女姓分別結了2次婚，一時難以置信，崩潰至法院提告。

據判決，許男1997年與高姓女子結婚，隔年初即離婚；隨後，他便與鍾姓女子分分合合，再經歷了2次婚姻（分別是1999年至2008年以及2009年至2013年），而2016年12月他第四度結婚，與黃姓女子登記，不料2017年3月15日即離婚。

陳女2010年在公司認識許男時並不了解對方情史豐富，也不知情許男已婚身分，2人2011年初合意交往，期間陸續發生多次性行為，未曾間斷。2017年初，許男為了達成與陳女結婚的目的，特地找來知悉他已婚身分的王姓友人，佯裝「長輩」3月9日至陳女家提親，經陳女父母同意後，2人當月26日結婚。

▲陳女請領戶籍謄本時，才赫然發現老公過往豐富的婚姻紀錄。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

陳女同年10月26日請領戶籍謄本時，赫然發現老公過往豐富的婚姻紀錄，才驚覺原來自己遭欺騙多年，且與許男交往期間對方甚至結果2次婚，崩潰之餘怒至法院提告，向許男及當初佯裝長輩的王男連帶求償100萬元精神慰撫金；另再控訴許男侵害她「貞操權」，在她不知對方已為人夫的情況下，不斷欺騙並且發生性行為，對此求償200萬元。

法庭上許男辯稱，自己2013年離婚後才與陳女交往，期間並無隱瞞前婚狀況，而他與黃女短暫婚姻的事，他雖然沒有告知，但背後絕無損害陳女的意思。至於王男則未到庭，僅以書狀表示，自己前去陳女家拜訪僅是受許男之託。

士林地院審理時認為，許男多次隱瞞結婚、離婚紀錄，導致陳女誤信許男單身而同意與他交往，陸續發生多次性行為，甚至進而決定結婚，過程已浪費陳女多年寶貴的青春歲月，審結判他須賠償60萬元；而王男部分因證據不足得免賠。全案仍可上訴。

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