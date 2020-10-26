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桃園4歲女童遭痛毆「撞擊全在臉和頭部」　姑姑怒：像蓄意謀殺

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▲許童姑姑：撞擊全在臉部和頭部好像畜意謀殺。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲受虐的許童姑姑：撞擊全在臉部和頭部好像畜意謀殺。（圖／記者楊熾興翻攝）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市4歲女童慘遭母親「閨蜜」許姓女子的洪姓男友凌虐家暴，短短8天內女童竟遭打遍體新舊傷，警方獲報後立即將女童緊急送醫救治，目前仍在加護病房中，並漏夜拘提洪姓男子到案，但他對犯行避重就輕。家屬受訪時說，撞擊全在臉、口和頭部，好像是蓄意謀殺；桃園地檢署26日上午偵訊後 ，將洪男依傷害凌虐未滿18歲者罪嫌聲請法院羈押獲准。

▲桃園女童慘遭閨密男友凌虐家暴。（圖／翻攝臉書「桃園爆報」）

▲桃園4歲女童慘遭閨密男友凌虐家暴。（圖／翻攝臉書「桃園爆報」）

檢警調查，許童母親與蕭姓男子同居期間，未婚生下許姓女童（4歲從母姓），2人分手後，由許女撫養女童，許女找到工作後，因工作關係在10月14日將女童託給在龜山區租屋的國小閨蜜、25歲許姓女子暫時照顧，許姓閨蜜與38歲洪姓男友同居。22日許姓閨蜜報案洪男家暴，警方上門發現女童遭毆打、臉部瘀青、四肢遍體鱗傷，警方會同社會局社工緊急送醫治療，醫師擔心腦盪在加護病房觀察，女童暫無生命危險。

警方懷疑女童生母的閨密許姓女子與洪姓男友涉案，女童母親製作筆錄提起告訴，許女否認毆打虐待女童，並供稱洪姓男友與她吵架，遷怒女童施暴。警方漏夜拘提洪男到案，洪對毆打女童說法避重就輕，辯稱因為女友與他吵架，他不小心才打到女童。

許童姑姑則在受訪時表示，洪姓男子遷怒女童，竟將攻擊全部落在臉部和頭部，等於是畜意謀殺，因為連大人都沒辦法忍受，更受何況是小孩子。

警方訊後將洪姓男子依傷害凌虐未滿18歲者罪嫌移送桃園地檢署偵辦，檢方訊後將洪依傷害罪嫌聲請法院羈押，桃園地院上午開羈押庭，裁准羈押。

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